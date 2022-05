Angesichts der sich auch in Deutschland ausbreitenden Affenpocken warnt die Münchner Aids-Hilfe vor Panikmache. Zuerst müsse herausgefunden werden, wie die Affenpocken genau übertragen werden und wie man sich schützen kann, sagte der Geschäftsführer der Münchner Aids-Hilfe, Tobias Oliveira Weismantel, am Montag dem Sonntagsblatt.

Erster Fall von Affenpocken in Deutschland

Der erste Fall von Affenpocken in Deutschland war am vergangenen Donnerstag (19. Mai) in München nachgewiesen worden, seitdem sind laut Bundesgesundheitsministerium drei weitere Fälle in Berlin bekanntgeworden. Insgesamt wurden mehrere Dutzend Fälle in Ländern bestätigt, in denen das in West- und Zentralafrika heimische Virus normalerweise nicht auftritt. Bekannt sind derzeit vor allem - aber nicht ausschließlich - Infektionen bei homo- und bisexuellen Männer.