Kann man ein typisches "Obdachlosengesicht" ausmachen, also anhand eines Gesichtes unterscheiden, ob eine Frau auf der Straße lebt oder in geregelten Verhältnissen? 26 Frauenportraits hängen im Treppenaufgang zum Augustanasaal. Die Hamburger Fotografin Ann-Kathrin Kampmeyer hat die Frauen alle in Szene gesetzt – Portraits, meist nur Kopf und Schultern im weißen Unterhemd, manchmal auch ohne Oberteil, also verletzlich pur und ehrlich.

Aber: Nur sechs aus 26 sind tatsächlich Frauen ohne festes Dach über dem Kopf. Und dann ist da noch der Spiegel zwischendrin, in dem der Betrachter eher beiläufig huscht und feststellt – er könnte einer von ihnen sein. "Obdachlosigkeit hat jedes Gesicht" ist auch das Motto der Fotoschau, die hinter die eigenen Vorurteile blicken lässt.

Alltagsbild aufrecht erhalten

"Frauen versuchen so lange wie möglich, ein normales Alltagsbild von sich aufrecht zu erhalten", sagt Susanne Greger, Vorstandsvorsitzende des SkF Augsburg. In der Beratungsstelle "InBelLa" sowie im Übergangswohnheim "Casa Donna" erlebe sie Biografien, die oft in Einklang mit Begegnungen mit der Justiz, häuslicher Gewalt zu Hause und anderen Konflikten sind.

"Frauen sind schon auch sichtbar, wenn sie dann keine Unterkunft mehr haben. Das kann man erkennen, aber vielleicht eben nicht so schnell wie bei Männern, weil es manchmal auch um deren Kinder geht."

SkF-Geschäftsführerin Martina Kobriger hat Frauen erlebt, die tatsächlich erst auffallen, wenn sie ein bisschen verwirrt wirken. "Viele unserer Frauen im Casa Donna haben eine psychische Erkrankung. Mancher merkt man an, dass da irgendwas nicht stimmt, und dann kommen Passanten oder auch die Polizei auf uns zu", berichtet sie. Manchmal schaffen Frauen aber auch selbst den Weg in die Beratungsstelle, weil sie von anderen gehört haben "da kannst du hingehen." Allerdings könne man im Übergangswohnheim lediglich 30 Plätze auf Zeit vorhalten. Kobriger und Greger wünschen sich für ihr SkF eine "Frauenpension" als dauerhafte Bleibe.