"Weihnachten steht vor der Tür." Eine Formulierung, die besonders Redakteur:innen lieben – und dennoch Unsinn ist, wenn man sie wörtlich nimmt: Feste haben weder Beine noch klopfen sie. Doch wir verstehen sofort, was gemeint ist.

Während wir uns geistig schon mit dem Weihnachtsmenü und Farbe der Christbaumkugeln beschäftigen, beginnt das große Rechnen: Wie viele Urlaubstage habe ich noch? Wie viele brauche ich über die Festtage? Und reicht ein halber Tag Urlaub für Heiligabend, oder muss ich den ganzen opfern?

Wer an Weihnachten arbeitet – und warum nicht alle freihaben

Nicht alle dürfen die Feiertage ungestört genießen. Pflegekräfte, Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Taxifahrer:innen, Krankenhauspersonal – und sogar Pfarrer:innen – halten den Laden am Laufen, während die meisten gemütlich in den deutschen Wohnzimmern beisammensitzen und sich fragen, warum der Baum schon wieder nadelt.

Jemand kümmert sich an Heiligabend um die medizinische Versorgung der erkrankten und pflegebedürften, hält die Routine aufrecht und greift ein, wenn akute Hilfe nötig, löscht den Brand, wenn der erste nadelnde Weihnachtsbaum in Flammen gerät, sorgt dafür, dass die Stromversorgung nicht ausfällt, oder hält die Predigt in den zahlreichen Weihnachtsgottesdiensten.

Kurz: Viele Menschen sorgen dafür, dass unser Fest – und das Leben drumherum – überhaupt stattfinden kann.

Das Arbeitszeitgesetz kennt hierfür klare Regeln (Paragraf 10 ArbZG): Ausnahmen vom Feiertagsarbeitsverbot gelten für Berufe und Funktionsbereiche, ohne die das Leben nicht weiterliefe. Beschäftigte in diesen Bereichen müssen teilweise auch an Weihnachten, dem wohl weltweit am stärksten romantisierten Feiertag, arbeiten.

Kein Feiertag, nur Arbeitstag: Was an Heiligabend und Silvester gilt

In Deutschland gelten nur bestimmte Tage als gesetzliche Feiertage mit generellem Arbeitsverbot:

25. und 26. Dezember (erster und zweiter Weihnachtstag)

1. Januar (Neujahr)

Heiligabend (24. Dezember) und Silvester (31. Dezember) hingegen sind normale Werktage. Wer freihaben möchte, muss Urlaub nehmen – es sei denn, Arbeitsvertrag, Tarifvertrag oder eine freiwillige Regelung des Arbeitgebers sehen eine (möglicherweise bezahlte) Freistellung vor.

Manche Arbeits- oder Tarifverträge gewähren für den 24. und 31. Dezember einen halben freien Tag, andere sogar den ganzen Tag ohne Urlaubspflicht. Solche Regelungen sind freiwillig und nicht gesetzlich vorgeschrieben – außer, diese Großzügigkeit wiederholt sich über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren.

Dann entsteht etwas, das sich "betriebliche Übung" nennt: Beschäftigte können sich darauf berufen, dass das Verhalten des Arbeitgebers auf einen Bindungswillen schließen lässt. Die nette Geste von gestern wird so zur rechtlich einklagbaren Verpflichtung von morgen – und plötzlich ist der halbe freie Tag nicht mehr freiwillig.

Heiligabend als "stiller Tag": Was in den Bundesländern verboten ist

In einigen Bundesländern, allen voran Bayern, gilt Heiligabend ab 14 Uhr bis Mitternacht als stiller Tag – man erinnert sich an die Diskussion um das Tanzverbot an Karfreitag. Lärmbelästigungen sind in diesem Zeitraum untersagt – von lauter Musik über große Kulturveranstaltungen bis hin zu lärmintensiven Arbeiten.

Für viele Menschen in Berufen mit hohem Geräuschpegel – Handwerker:innen, Techniker:innen oder Beschäftigte in Werkstätten – bedeutet das: Feierabend am Nachmittag.

Weihnachtszuschläge: Was Arbeitgeber zahlen müssen – und was freiwillig bleibt

Ob es an Weihnachten Zuschläge gibt, hängt vom Arbeitgeber ab. Rein rechtlich besteht kein Anspruch auf Weihnachtszuschläge – das Bundesarbeitsgericht hat bereits 2006 entschieden: Wer am 25. oder 26. Dezember arbeitet, bekommt lediglich einen Ersatzruhetag, so wie bei Sonntagsarbeit. Anders verhält es sich bei der Nachtarbeit. Hier sind Zuschläge verpflichtend.

Viele Betriebe zahlen dennoch freiwillig: aus Freundlichkeit, aus Tradition oder weil sich ein Anspruch aus Arbeitsvertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder betrieblicher Übung ergibt. Übrigens: Zuschläge bis 125 Prozent des Grundlohns sind steuerfrei.

Betriebsurlaub zwischen den Jahren: Rechte, Pflichten und Grenzen

Zwischen Weihnachten und Neujahr stellen viele Arbeitgebende den Betrieb ganz still und die Belegschaft wird in den kollektiven Urlaub geschickt. Eigentlich dürfen Arbeitgebende nicht eigenmächtig bestimmen, wann Urlaub genommen wird, doch diese Zeit nennt man charmant "Betriebsferien".

Ein Betriebsrat muss diesen Plan jedoch abnicken. Wichtig: Die Betriebsferien dürfen nicht die gesamten Urlaubstage der Belegschaft verschlingen. Mindestens zwei Fünftel der Jahresurlaubstage müssen frei planbar bleiben – sonst droht nicht nur Unmut und Diskussion, sondern auch ein juristisches Nachspiel.

Weihnachten zwischen Schichtplan und Besinnlichkeit: der jährliche Spagat

Weihnachten schwebt demnach arbeitsrechtlich irgendwo zwischen verordneter Gemütlichkeit und nüchternem Schichtplan. Während die einen in den Weihnachtsurlaub geschickt werden, arbeiten andere weiter, als wäre es ein normaler Wochentag im März. Es ist der jährliche Spagat: ein bisschen Zwangsbesinnlichkeit, ein bisschen ganz normaler Betrieb.

Und vielleicht liegt die eigentliche Mitte genau in diesem Bewusstsein: dass nicht alle am Baum die fallenden Nadeln zählen – und dass Weihnachten auf den Schultern derer ruht, die gerade keinen besinnlichen Feiertagsmodus haben.