Am Jahresende blicken wir mit dem evangelischen Landesbischof auf das Jahr 2025 zurück und er teilt mit uns seine ganz persönlichen Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr.

Dazu zeigen wir drei außergewöhnliche Beiträge aus der Lebensformen Sendung des letzten Jahres.

Buntes Haus in Miesbach

Wo Generationen miteinander und voneinander lernen.

Open Beatz Festival bei Nürnberg

Wo Partyfeeling und Seelsorge aufeinander treffen.

Diakonie Sozialkaufhaus in Aschaffenburg

Wo Menschen Kleidung und Anstellung finden.