Am Jahresende blicken wir mit dem evangelischen Landesbischof auf das Jahr 2025 zurück und er teilt mit uns seine ganz persönlichen Wünsche und Hoffnungen für das neue Jahr.
Dazu zeigen wir drei außergewöhnliche Beiträge aus der Lebensformen Sendung des letzten Jahres.
Buntes Haus in Miesbach
Wo Generationen miteinander und voneinander lernen.
Open Beatz Festival bei Nürnberg
Wo Partyfeeling und Seelsorge aufeinander treffen.
Diakonie Sozialkaufhaus in Aschaffenburg
Wo Menschen Kleidung und Anstellung finden.