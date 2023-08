Gäste und Urlauber sind aus ihrem Alltag herausgerissen und meist offen für Neues. Andere erleben gerade in dieser Zeit, dass sich Probleme, die sie zu Hause haben, im Urlaub nicht abstreifen lassen. "Die Einträge im Gebetbuch unserer offenen Kirche und die Vielzahl der angezündeten Kerzen erzählen davon", meint Pfarrerin Susanne Ohr aus Fischen im Allgäu.

"Aus einem Tür- und Angelgespräch wird schnell ein Seelsorgegespräch".

Tourismus und Glauben miteinander verbinden

Ihre Gemeinde gehöre mit dem Illerradweg, den Gaißalpseen und der Pflanzenwelt der Hochmoore landschaftlich zu den attraktivsten Deutschlands, sagt Ohr. Die Fischener Gemeinde sei von je her eng verwoben mit den Gästen. Häufig seien Gemeindemitglieder selbst Gastgebende und begeisterte Bergsportler, andere hätten jahrelang hier Urlaub gemacht und sind im Ruhestand in die Hörnerdörfer gezogen. Das spiegele sich im Gemeindeleben wider. Mit den Gästen im heilklimatischen Kurort ergeben sich immer wieder Momente, in denen der Glaube zur Sprache kommt.

"Manchmal kann ich einen Impuls geben und das Gesagte und Gehörte unter den weiten Horizont Gottes stellen",

sagt die Pfarrerin. Über niedrigschwellige Angebote wie "Wort und Musik" oder die Sonnenuntergangswanderung "Staunen und Schweigen" eröffne man im Allgäu Räume für spirituelle Entdeckungen. Andere verstehen sich im Urlaubsort aber auch als Gemeindemitglieder auf Zeit und nehmen möglichst viele Angebote mit.

Kirche soll auf die Menschen zugehen

Kollege Norbert Stapfer im Kurort Bad Füssing im Landkreis Passau möchte auch den Menschen, die Zeit haben, eine gastfreundliche Kirche bieten und "die hoffnungsvolle und mutmachende Botschaft der Bibel den Menschen unserer Zeit nahe bringen". Die Menschen seien auf der Suche nach dem, was ihrem Leben Sinn geben kann. Antworten suchten die meisten allerdings nicht mehr in der Kirche.

"Kirche muss über den Kirchenzaun hinausblicken und auf die Menschen zugehen. Letztlich hat Jesus auch nichts anderes getan", ist Stapfer überzeugt.

In Bad Füssing gebe es gute Möglichkeiten zur Kooperation: Bei "Kirche und Kino" kann man "über einen Film ins Gespräch kommen und Fragen der Moral oder des gesellschaftlichen Handelns oder auch persönliche Probleme ansprechen", meint der Pfarrer. Niedrigschwellige Angebote mit der örtlichen Gastronomie seien Formate wie "Kirche und Wein" oder meditative Spaziergänge. Die örtliche Kur- und Tourismusmanagerin unterstütze die Kirchen, mit ihren Veranstaltungen und Gottesdiensten in den Kurort hineinzuwirken. Nicht zuletzt habe die evangelische Kirche in Bad Füssing eine hauptamtliche Stelle für Kirchenmusik, sagt Stapfer.

Darum ist Kirche wichtig für Touristen

Die bayerische evangelische Landeskirche unterhält in der Urlauberseelsorge zusammengerechnet 13,5 Vollzeitstellen, halbe und ganze Stellen an Orten von Bad Kissingen bis Berchtesgaden. "Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen im Urlaub offener sind für spirituelle Fragen und damit auch für unsere Angebote", sagt Thomas Roßmerkel. Für den Referenten für Kirche und Tourismus in der Landeskirche sind solche Stellen damit kein Luxus. Vielmehr leisteten die Kirchen eine wichtige spirituelle Begleitung von Menschen im Urlaub.