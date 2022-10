Armut in Deutschland

Diakonie: Kinderarmut auf höchstem Stand seit Jahren ist ein Skandal

Die Kinderarmut in Deutschland ist auf einen Rekordwert gestiegen - und das, obwohl die Folgen der aktuellen Inflation noch gar nicht in die Berechnungen eingeflossen sind. Die Diakonie in Bayern bezeichnete die Zahlen am Montag als alarmierend.