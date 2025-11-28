Wenn Erinnerungen verblassen, braucht es Gemeinschaft, Halt und neue Wege des Miteinanders. Demenz betrifft immer mehr Menschen in unserer alternden Gesellschaft – und stellt uns alle vor die Frage: Wie können wir Würde und Teilhabe ermöglichen, wenn die Vergangenheit Stück für Stück entgleitet? Bei Lebensformen schauen wir genauer hin:

Zeit, um sich selbst zu kümmern

Wenn Angehörige an ihre Grenzen kommen

Gottesdienst der besonderen Art

In Neu-Ulm feiern Menschen mit Demenz, bei denen nicht das Erinnern, sondern das Miteinander zählt