Stichwort "Abwanderung von AfD-Wählern": Sahra Wagenknecht hat vor wenigen Wochen eine Partei gegründet. Der frühere Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen (CDU) möchte eine konservative Werteunion-Partei rechts der CDU gründen. Könnten diese Parteien der AfD gefährlich werden?

Darüber zu debattieren, ist noch ein bisschen früh. Frau Wagenknecht hat ja noch kein Parteiprogramm präsentiert, aber offenbar spricht sie einen Teil der AfD-Wähler an. Sie wird aber auch SPD- und Linken-Wähler anziehen, die sich wegen der vermeintlich "woken" Ausrichtung ihrer Parteien nicht mehr aufgehoben fühlen. Und Herr Maaßen muss seine Partei erst noch gründen.

Jedenfalls: Schaffen die beiden es in die Parlamente, hätten wir eine noch stärker zersplitterte Parteienlandschaft. Dann gibt es vielleicht sogar Vierer- oder Fünfer-Koalitionen. Und wir sehen ja, zu wie viel Unzufriedenheit schon eine Dreier-Ampel-Koalition führen kann.

"Schulterschluss gegen die AfD wäre ein wirkliches Dilemma."

Im bayerischen Landtag und auch bundesweit suchen die demokratisch legitimierten Parteien den Schulterschluss gegen die AfD. Ist das eine gute Taktik oder drängt man dadurch die AfD in eine für sie dankbare Opferrolle?

Da muss man genau unterscheiden: Verstößt die AfD gegen parlamentarische Gepflogenheiten, verbreitet Desinformation oder verstößt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, sollten sich die übrigen Parteien natürlich gemeinsam positionieren. Aber ein Mehrfraktionen-Bündnis, um zu verhindern, dass die AfD an die Regierung kommt - das wäre ein wirkliches Dilemma. Mit einem solchen Schulterschluss würde man sich keinen Gefallen tun.

Warum nicht?

Weil dadurch die AfD in eine Opferrolle gedrängt würde und ihre Anhänger sich nur bestätigt fühlen, sich gegen das politische Establishment zu stellen. Außerdem: Wenn Parteien sich nur noch darauf einigen können, gegen die AfD zu sein, dann wären sie eigentlich nicht regierungsfähig. Die AfD-Wählerschaft kritisiert ja, dass sich die übrigen Parteien nicht mehr voneinander unterscheiden. Dennoch: So schwierig eine Mehrfraktionen-Koalition auch wäre - sie wäre immer noch besser als die AfD an der Regierung.

"Unsere Demokratie ist leider nicht so wehrhaft, wie wir denken."

Warum?

Wir sehen in Polen, was passiert, wenn völkisch denkende Politiker längere Zeit an der Macht sind. Die Regierung hat Zugriff auf die Justiz, oder sie versucht, die Medienfreiheit zu beschränken. Da geht es um den Zugang zu politisch relevanten Schlüsselpositionen. Unsere Demokratie ist leider nicht so wehrhaft, wie wir denken. Politische Bildung, Migration, Staatsbürgerschaft - das alles ist nicht verfassungsfest und kann relativ leicht abgeändert werden, im Sinne einer völkischen Gesinnung.

Allein wenn jemand von der AfD Landtagspräsident würde: Der Ton, der in den parlamentarischen Debatten gesetzt würde, wäre ein ganz anderer. Ilse Aigner (CSU) ruft in Bayern wegen AfD-Verstößen regelmäßig zu mehr Anstand und einem fairen Umgang miteinander auf. Das würde ein AfD-Politiker als Landtagspräsident nicht mehr machen.

Wie lange würde es eigentlich dauern, unsere Demokratie auszuhöhlen?

In einer Legislaturperiode kann man viel kaputt machen. Bei zwei kann man die gemachten Änderungen nicht mehr so leicht wieder zurückdrehen.

Derzeit wird auch wieder ein Verbot der AfD diskutiert. Was halten Sie davon?

Ich bin keine Befürworterin eines Verbots, weil die verfassungsrechtlichen Hürden einfach sehr hoch sind. Das letzte Verbotsverfahren hatten wir gegen die NPD. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht sinngemäß geurteilt, dass man die NPD eigentlich nicht verbieten braucht, weil sie zu klein sei. Was heißt das jetzt für die AfD? Ist die AfD mit ihren plus minus 35 Prozent denn dann nicht schon zu groß? Ich glaube nicht, dass mit einem Verbot ein Bürgerkrieg bei uns ausbrechen würde, aber die AfD-Wähler würden womöglich in ihrer Ablehnung unserer rechtsstaatlichen Ordnung bestärkt. Das Problem wäre jedenfalls nicht gelöst.