Eine erneute gesellschaftliche Debatte über ein Verbot von Prostitution hat die Karlsruher Theologin Judith Winkelmann gefordert. Weil die meisten im Prostitutionsgeschäft tätigen Frauen diese Tätigkeit nicht freiwillig ausübten, müsse das deutsche Prostitutionsschutzgesetz überarbeitet werden,

Das sagte die badische Pfarrerin und Studienleiterin am Zentrum für Seelsorge der Evangelischen Kirche in Baden im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd). Sie plädiert für die Einführung des sogenannten Nordischen Modells und sammelte auf dem Kirchentag in Nürnberg Unterschriften für eine Resolution.

Prostitution "verstößt gegen Menschenrechte"

Prostitution sei psychisch und physisch verletzend und verstoße gegen die Menschenrechte, sagte die Theologin. Solche Menschenrechtsverletzungen könnten unter der aktuellen Rechtslage, die Prostitution als normale Dienstleistung behandle, nicht effektiv bekämpft werden.

Gewalterfahrungen, Abhängigkeiten und Menschenhandel kennzeichneten das Milieu. Winkelmann sprach sich dafür aus, das Thema Prostitution auch in Kirche und Gesellschaft erneut zu diskutieren:

"Wenn Frauen gekauft werden können, widerspricht dies dem christlichen, ganzheitlichen Menschenbild."

Zudem verhindere es die Gleichstellung der Geschlechter.

Deshalb sammelte Winkelmann gemeinsam mit Mitstreiterinnen vom "Bündnis Nordisches Modell", dem Verein "Gemeinsam gegen Menschenhandel" und SOLWODI e.V. (Solidarität mit Frauen in Not) auf dem Kirchentag in Nürnberg Unterschriften für eine Resolution zum "Wertewandel in der Prostitutionsgesetzgebung". Bei mindestens 1.500 Unterschriften gilt die Resolution als angenommen und soll dann an die Bundesregierung, den Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland und die Diakonie gehen.

Nordisches Modell bestraft Freier

Nach dem 1999 in Schweden eingeführten "Nordischen Modell", das auch "Gleichstellungsmodell" genannt wird, würden nicht die Prostituierten, sondern ihre Kunden und die Profiteure des Systems für den Kauf von Sex bestraft, erklärte Winkelmann. Nötig seien zugleich flächendeckend Ausstiegshilfen sowie Schutz und Unterstützung für die Frauen.

Befürchtungen, dass die Prostitution dann in der Illegalität stattfinde und die Frauen weniger geschützt würden, bezeichnete sie als "Mythos über die Prostitution". Wenn Freier trotzdem Wege zu den Frauen fänden, schaffe das auch die Polizei. Die Theologin setzt auf die abschreckende, gesellschaftliche Wirkung einer anderen Gesetzgebung. Dies dürfe nicht unterschätzt werden, wie Studien etwa in Schweden zeigten.

Um die Prostitution und die mit ihr verbundene Ausbeutung und Gewalt einzudämmen, wurden entsprechende Regelungen auch in weiteren Ländern wie Norwegen, Frankreich, Kanada und Israel eingeführt.