Dass es Menschen gibt, die selbst am Karfreitag feiern wollen, hängt nach Ansicht von Kristin Merle, Professorin für Praktische Theologie an der Universität Hamburg, mit dem allgemeinen gesellschaftlichen Trend zur Beschleunigung zusammen. Dem zu entgehen sei heutzutage kaum noch möglich. Ein stiller Tag könne dieses Phänomen zumindest für Momente unterbrechen. Menschen ohne Bezug zur christlichen Tradition könnten am Karfreitag zudem aus gegenseitigem Respekt aufs Feiern verzichten, sagt Merle im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd).

Welchen Stellenwert hat der Karfreitag und damit das Gedenken des Leidens und Sterbens Jesu Christi heutzutage in Deutschland noch?

Kristin Merle: Angesichts der Tatsache, dass Wissen über christliche Traditionen abnimmt, muss man differenzieren: Als Tag, an dem alles in besonderer Weise öffentlich stillsteht, hat er für viele eine Bedeutung als Moment der notwendigen Unterbrechung unserer beschleunigten Lebensweise. Hinzu kommt: Auch diejenigen, die mit der näheren Bedeutung des Karfreitags nicht mehr vertraut sind, sehen, medial vermittelt, Bilder symbolischer Verdichtungen: Am Kreuz sieht man, was Menschen Menschen antun können. Das Kreuz ist ein Mahnmal für die Abgründe in uns. Ich glaube, dass Menschen davon eine Ahnung bekommen, wenn sie sich auf die Bilder einlassen. Menschen wissen um die Bedrohtheit des Lebens, und es gibt eine Sehnsucht nach Heilung und der Unterbrechung gewaltvoller Zusammenhänge.

"Viele Menschen haben ein intuitives Verständnis davon, dass dem Bedenken von Leid und Tod Ernsthaftigkeit gebührt"

Das Kreuz ist dann nämlich auch in seinem Bezug auf die Auferstehung ein Hoffnungszeichen, dass Verderben und Tod nicht das letzte Wort in unserem Leben haben. Das erschließt sich erst durch das Ostergeschehen. Ich glaube, dass viele Menschen von dieser Dynamik, auch wenn sie mit den klassischen christlichen Traditionen nicht mehr viel anfangen können, doch ein intuitives Verständnis davon haben, dass dem Bedenken von Leid und Tod, was Christ:innen nun an Karfreitag tun, Ernsthaftigkeit gebührt, und dass der Mensch Hoffnung braucht, um leben zu können.

Schaut man auf die Statistik der Gottesdienstbesuche, lässt sich laut aktueller Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sagen, dass 9,3 Prozent der Bevölkerung in Deutschland am Karfreitag Gottesdienste besuchen (491 aus 5250 gewichteten Fällen). Das lässt sich noch einmal spezifizieren in 14 Prozent Evangelische (EKD-Gliedkirchen), 14 Prozent Römisch-Katholische und 0,68 Prozent Konfessionslose. Regional ergibt sich folgendes Bild: Ostdeutschland 7 Prozent, protestantischer Norden 8 Prozent, gemischtkonfessioneller Westen 10 Prozent, katholischer Süden 11 Prozent. Das ist in Summe erheblich mehr, als Menschen durchschnittlich Gottesdienste besuchen - und das zeigt die Bedeutung dieses Feiertags unter Kirchlich-Religiösen an.