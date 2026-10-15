Mit der Ernennung von Katie Zacharia zur neuen Pressesprecherin des Weißen Hauses am 12. Oktober 2026 rückte eine Frau ins politische Zentrum der USA, deren Engagement eng mit ihrem christlichen Glauben verbunden ist.

Sie selbst erzählt ihre Lebensgeschichte als Wunder: Ihre biologische Mutter habe sich kurz vor einer geplanten Abtreibung doch für eine offene Adoption entschieden. "Sekunden eines Telefonats" hätten ihr Leben gerettet, sagte Zacharia 2025 im Podcast "We the People with Gates Garcia". Die Umstände ihrer Geburt erfuhr sie eigenen Angaben zufolge erst, als sie ihre biologische Mutter mit 18 Jahren kennenlernte.

Diese Erfahrung prägt ihre Haltung zur Abtreibung. Zacharia engagiert sich für den Lebensschutz und verbindet ihre Überzeugungen mit politischem Handeln. Während ihres Jurastudiums an der Pepperdine University leitete sie den örtlichen Verband der "Christian Legal Society", eines Netzwerks christlicher Jurist:innen und Studierender. Außerdem arbeitete Zacharia als Justiziarin für die konservative Organisation "Fix California".

Glaube und Religionsfreiheit

Für Zacharias' politisches Engagement spielte die Gemeinde Godspeak Calvary Chapel in Newbury Park, Kalifornien, eine wichtige Rolle. Die Gemeinde gehört zur Calvary-Chapel-Bewegung und vertritt ein bibelorientiertes, evangelikal geprägtes Christentum. Im Podcast schilderte sie, wie die Gemeinde während der Corona-Pandemie trotz staatlicher Einschränkungen Gottesdienste abhielt. Das habe sie dazu gebracht, sich stärker in der Kirche und politisch zu engagieren.

Sie wolle dafür kämpfen, dass ihre vier Kinder Gott anbeten und eine private christliche Schule besuchen können, so Zacharia. Sie beschrieb Kalifornien, einen überwiegend demokratisch geprägten Bundesstaat, als Umfeld, in dem sie mit ihren Überzeugungen häufig in der Minderheit ist. Sie habe das Gefühl, Gott habe sie darauf vorbereitet, sich gerade dort zu behaupten.

Zacharias Schilderung zeigt, wie sie Religionsfreiheit versteht: nicht nur als Schutz vor staatlichen Eingriffen, sondern auch als Freiheit, den eigenen Glauben im Alltag und in der Erziehung der Kinder zu leben.

Lebensschutz und die Frage nach Strafen

Zacharia gehörte zudem dem Beirat von "White Rose Resistance" an, einer von Seth Gruber gegründeten Lebensschutzorganisation. Gruber vertritt Positionen, die weit über die Forderung hinausgehen, Abtreibungen gesetzlich einzuschränken. So argumentierte er bei einem Auftritt in der Calvary Tucson Church in Arizona am 28. September 2026, dass Frauen, die abtreiben, mit der Todesstrafe rechnen müssten. Dies wurde von Right Wing Watch dokumentiert, einem Projekt der Organisation People For the American Way.

Grubers Äußerung fiel nach Zacharias Ausscheiden aus dem Beirat. Das ist allerdings noch kein Beleg dafür, dass Zacharia diese Forderung nicht teilt. Es bleibt die Frage: Welche strafrechtlichen Konsequenzen hält die neue Sprecherin für Frauen nach einer Abtreibung für angemessen?

Zacharia hat ihre Ablehnung von Abtreibungen öffentlich mit ihrer persönlichen Geschichte und ihrem christlichen Glauben begründet. Als Pressesprecherin wird sie künftig auch die Abtreibungspolitik der Trump-Regierung vermitteln. Dabei stellt sich die konkrete politische Frage, ob sie zwischen dem Schutz ungeborenen Lebens und der Bestrafung von Frauen unterscheidet.

Auch innerhalb der Lebensschutzbewegung gibt es dazu unterschiedliche Positionen. So erklärte das National Right to Life Committee 2022 gemeinsam mit mehr als 70 weiteren Pro-Life-Organisationen, dass Frauen wegen einer Abtreibung nicht strafrechtlich verfolgt oder bestraft werden sollten. Die Organisation forderte die Gesetzgeber dazu auf, entsprechende Strafmaßnahmen abzulehnen. Die Forderung nach dem Schutz ungeborenen Lebens bedeutet also nicht automatisch, dass Frauen kriminalisiert werden sollen.

14 Minuten

Als Pressesprecherin wird Zacharia nicht nur ihren persönlichen Glauben vertreten, sondern die Politik eines Präsidenten erklären müssen, der die USA tiefgreifend verändern will. Wie sie dabei über Abtreibung, Religionsfreiheit und die Grenzen staatlicher Macht spricht, wird zeigen, welche Rolle ihre religiösen Überzeugungen in ihrem neuen Amt spielen.

Bei ihrem ersten Pressebriefing am 13. Oktober dauerte es gerade einmal 14 Minuten. Trump sei selbst sein bester Sprecher, sagte Zacharia – und verwies die Journalisten schließlich an den Präsidenten selbst. Die entscheidende Frage ist, was sie zu sagen hat, wenn Trump nicht für sie spricht.