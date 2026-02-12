Essen gehen, Blumen verschenken oder einen entspannten Tag zu Hause verbringen – das kann jede:r. Damit der Tag euch wirklich in Erinnerung bleibt, braucht es Aktivitäten, an die ihr euch später gerne erinnert.

Hier sind sieben Ideen für euren Valentinstag:

1. Valentinstag-Idee: Gemeinsam kochen und ein Menü zaubern

Um dem Valentinstag eine persönliche Note zu verleihen, kocht ein Menü zusammen. Entscheidet vorher, wie viele Gänge es geben soll, geht dann gemeinsam einkaufen und verbringt den ganzen Nachmittag zusammen in der Küche, um abends ein romantisches, selbst gekochtes Menü zu genießen. Ihr könnt daraus auch schnell ein Doppeldate machen, indem ihr noch weitere Pärchen einladet.

2. Valentinstag mit Action: Kletterhalle, Trampolinpark oder Crash Room

Für alle, die mehr Action brauchen, wäre ein Ausflug in die Kletterhalle, die Trampolinhalle oder in einen Crash Room eine gute Idee. Hier muss man sich aufeinander verlassen und lernt sich noch einmal von einer ganz anderen Seite kennen. Für solche Aktivitäten bleibt im Alltag oft keine Zeit. So wird euer Valentinstag zu etwas Besonderem.

3. Kreative Date-Ideen: Töpfern, Keramik bemalen oder Leinwand gestalten

Wenn ihr es lieber etwas ruhiger mögt, ist ein Töpferkurs oder ein Date beim Keramikbemalen eine tolle Idee. Nebenbei kann man sich gut unterhalten und hat am Ende ein selbst gemachtes Andenken an den Tag, das man mit nach Hause nehmen kann. Es macht auch großen Spaß zu sehen, wie kreativ der/die andere ist! Wenn ihr lieber zu Hause bleibt, ist das Bemalen von Leinwänden eine weitere Idee, mit der ihr euer Zuhause verschönern könnt.

4. Kurzurlaub am Valentinstag: Entdeckt eure Stadt neu

Einen Tag Urlaub in der eigenen Stadt machen – als Tourist:in schaut man sich Orte oft ganz anders an als im Alltag. Einen Tag wie im Urlaub in der eigenen Stadt oder einer Stadt in der Nähe zu verbringen, verspricht ein Abenteuer zu werden. Dabei kann man viel entdecken, was man bisher noch nicht kannte! Zum Beispiel nette kleine Cafés, Restaurants, Parks oder einfach schöne Straßen und Plätze.

5. Valentinstag draußen verbringen: Wanderung, Radtour und Picknick

Für die Sportlichen unter euch ist eine gemeinsame Wanderung oder Fahrradtour eine gute Möglichkeit, den Tag an der frischen Luft mit eurem Liebsten zu verbringen. Dabei könnt ihr euch gut unterhalten. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr vorher noch ein Picknick vorbereiten. Ihr könnt euch auch gegenseitig überraschen, indem ihr die Lieblingssnacks des anderen mitbringt!

6. Romantischer Abend zu Hause: Erinnerungen teilen

Wer lieber spontan zu Hause bleibt, um den Tag gemütlich zu verbringen, kann sich mit wenig Aufwand einen romantischen Abend gestalten. Eine Reise in die Vergangenheit eurer Beziehung ist eine schöne Möglichkeit, all die Dinge, die ihr schon gemeinsam erlebt habt, noch einmal Revue passieren zu lassen. Eine Diashow mit Fotos von euch und Orten, an denen ihr gemeinsam wart, kann Gespräche anregen und alte Erinnerungen wieder ins Gedächtnis bringen.

7. Zukunftspläne schmieden: Bucketlist und Liebesbrief an euer Wir

Aber auch ein Blick in die Zukunft kann guttun. Setzt euch mit Zettel und Stift hin, schmiedet Pläne und schreibt Bucketlists. Ihr könnt Ausflüge oder einen Urlaub planen, auf den ihr euch dann in nächster Zeit besonders freuen könnt. Ihr könnt auch einen Brief an euer zukünftiges Ich oder an euer zukünftiges Wir schreiben. Es ist garantiert spannend, diesen nach ein paar Monaten oder sogar Jahren noch einmal zu lesen.

Und an alle Singles unter euch: Es gibt fast keine Aktivität, die man nicht mit Freund:innen und Familie oder sogar alleine unternehmen kann.