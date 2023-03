"Für die Ukraine habt ihr viel mehr gespendet, als für die Türkei!"

"Für Obdachlose in Deutschland wird doch auch nicht gespendet, wieso sollten wir ins Ausland spenden?"

"Wenn ihr in die Türkei gespendet habt, habt ihr das dann auch für die Ukraine getan?"

Das sind Aussagen, die ich aktuell häufig in den sozialen Netzwerken lesen muss – Aussagen, die ich nicht so stehen lassen will.

Wenn in den Nachrichten die Meldung kommt, dass es auf unserer Erde ein Erdbeben gab, ist die erste Frage, die gestellt wird: "Wo?" Natürlich berechtigt.

Was meiner Meinung nach jedoch nicht berechtigt ist, ist die Frage nach der Religion oder der Hautfarbe der Menschen dieses Landes.

Das Problem ist, dass viele Menschen den Blick für das große Ganze verlieren. Fakt ist, es gab ein Erdbeben. Menschen brauchen Hilfe. Und das unabhängig davon, dass es überall auf der Welt Probleme gibt.

Leider wird bei solchen Themen meist viel zu viel hinterfragt und es wird oft in erster Linie, oder auch ausschließlich, auf politischer Ebene diskutiert, bevor überhaupt mal ans Handeln gedacht wird.

Naturkatastrophen und Politik

Ich finde jedoch, wir sollten Naturkatastrophen und das Leid der Menschen nicht mit der Politik des jeweiligen Landes vermischen.

Außerdem werden Vergleiche zwischen Themen gezogen, die überhaupt keine Vergleichsbasis bieten. Die Situation beispielsweise in der Ukraine ist eine ganz andere als die in der Türkei.

Die Situation der Obdachlosen in Deutschland ist ebenfalls eine ganz andere, als in der Türkei oder in der Ukraine. Ein Obdachloser in Deutschland hat ganz andere Möglichkeiten, als jemand in der Türkei oder in der Ukraine, dessen Haus aufgrund eines Krieges bombardiert wurde oder durch ein Erdbeben zu Trümmern zerfallen ist.

Es zwingt euch niemand, zu spenden.

Es zwingt euch aber tatsächlich auch niemand dazu, euren Standpunkt darüber mitzuteilen, wer eurer Meinung nach die meisten Spenden verdient hat.

Es geht hier um keine Religion, um keine Haar- oder Augenfarbe oder um ein bestimmtes Land. Es geht um einen Krieg, ein Erdbeben und Menschen. Das vergessen leider viele.