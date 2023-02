Die beiden schweren Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien insgesamt 1.000 Menschen getötet. In der Türkei gibt es nach Regierungsangaben 900 Tote und mehr als 5.000 Verletzte. In Syrien sind nach Angaben der Behörden mehr als 300 Menschen gestorben. Auch hier geht man von tausenden Verletzten aus.

Zahlreiche Staaten, darunter Deutschland, haben bereits Unterstützung und humanitäre Hilfe angeboten. Doch auch jede*r Einzelne von uns kann etwas tun. Der einfachste und direkteste Weg ist, Geld zu spenden.

Wir haben einige Möglichkeiten, sich an der Hilfe für die Erdbeben-Opfer finanziell zu beteiligen, hier aufgelistet. Wenn ihr noch weitere kennt, schreibt uns gerne eine Mail.

1. Lokale NGO: Basmeh & Zeitooneh

Die NGO Basmeh & Zeitooneh arbeitet seit 2012 vor allem mit syrischen Geflüchteten im Libanon und Türkei. Einer ihrer Arbeitsschwerpunkte ist die Katastrophenhilfe. Sie sammelt Spenden, um ihre Teams in der Südtürkei bei der Bewältigung der Notsituation zu unterstützen. Vor allem benötigen sie Geld, um Treibstoff, medizinische Ausrüstung, Lebensmittel und Decken für die Menschen zu kaufen, die aus den betroffenen Gebäuden evakuiert wurden.

Hier an Basmeh & Zeitonneh spenden

2. Bündnis Entwicklung Hilft und Aktion Deutschland Hilft

"Bündnis Entwicklung Hilft" und "Aktion Deutschland Hilft" rufen gemeinsam zu Spenden auf. Bündnis Entwicklung Hilft ist ein Zusammenschluss von Brot für die Welt, Christoffel-Blindenmission, DAHW, Kindernothilfe, medico international, Misereor, Plan International, terre des hommes und Welthungerhilfe. German Doctors und Oxfam sind assoziierte Mitglieder. "Aktion Deutschland Hilft" ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen, darunter action medeor, ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO International, CARE Deutschland, Habitat for Humanity, HELP - Hilfe zur Selbsthilfe, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, World Vision Deutschland, Der Paritätische (darüber aktiv: arche Nova, Bundesverband Rettungshunde, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hammer Forum, Handicap International, Help Age Deutschland, Kinderverband Global-Care, LandsAid, SODI und Terra Tech).



BEH und ADH

IBAN: DE53 200 400 600 200 400 600

BIC: COBADEFFXXX

Commerzbank

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien



Hier online spenden

3. action medeor – Die Notapotheke der Welt

Als Notapotheke der Welt engagiert sich action medeor seit über 50 Jahren für die Gesundheit von Menschen weltweit. Mit dem gespendeten Geld werden erste Soforthilfemaßnahmen finanziert, mit denen türkische und syrische Partnerorganisationen von action medeor in den letzten Stunden bereits begonnen haben. So werden Erdbeben-Opfer medizinisch erstversorgt, mit Nahrung, Zelten und Decken ausgestattet und in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht.

Gleichzeitig beginnt man im Medikamentenlager von action medeor mit der Zusammenstellung der ersten Hilfsgüter. Es werden in diesen Stunden Verbandmaterialien, Patientenmonitore und Sauerstoffkonzentratoren gepackt, um sie schnellstmöglich in die betroffenen Gebiete zu senden.

Sparkasse Krefeld

IBAN DE78320500000000009993

Stichwort: "Erdbeben Syrien und Türkei"

Hier online an action medeor spenden

4. Deutsches Rotes Kreuz

Das Deutsche Rote Kreuz hat seiner Schwesterorganisation, dem Türkischen Roten Halbmond, unmittelbar nach dem schweren Erdbeben seine volle Unterstützung angeboten. Seit dem schweren Beben am Sonntag ist der Türkische Rote Halbmond ununterbrochen im Einsatz. Zelte, Decken, Lebensmittel und Wasser werden zurzeit im Erdbebengebiet verteilt.

Bank für Sozialwirtschaft

Spendenkonto: 41 41 41

BLZ: 370 205 00

Stichwort: Türkei

Hier online an DRK spenden

5. Diakonie Katastrophenhilfe

Die Diakonie Katastrophenhilfe unterstützt Menschen dabei, ihre Notlage zu bewältigen, in die sie durch Naturkatastrophen, Krieg oder Vertreibung geraten sind. Ziel ist dabei immer die Wiederherstellung der Lebensgrundlagen in den Notstandsgebieten.

Hier online an die Diakonie Katastrophenhilfe spenden