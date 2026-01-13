Das Projekt Streit/Förderer des Wertebündnis Bayern versucht, wie schon zur Bundestagswahl im Februar 2025, mit dem Angebot Streit/Geist, die Menschen zum diskutieren und Streiten zu bewegen, um die Demokratie zu stärken.

An 45 Abenden vor der Kommunalwahl in Bayern am 8. März 2026 werden jeweils 45-minütige Online-Termine angeboten, die darauf abzielen, dass wir Menschen wieder miteinander reden und streiten. Die eigene Meinungsblase zu verlassen und den offenen Streit mit Andersdenkenden zu lernen soll hier laut Veranstalter erreicht werden.

Zuhören, Sich zeigen und Wertschätzen

Die Streit/Förderer geben Tipps zum Zuhören, Sich zeigen und Wertschätzen, und erklären, worauf es bei einem "guten Streit" ankommt. Die einzelnen Termine sind unabhängig voneinander. Es wird jeweils ein Vortrag durch die Streit/Förderer und eine offene Diskussion angeboten, sowie ein Training, um Streitmethoden kennenzulernen.

Die Teilnahme ist kostenlos, das Angebot gibt es vom 22. Januar 2026 bis zum 7. März 2026 immer von 19:00 bis 19:45 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Den Zugangslink sowie alle weiteren Informationen findet ihr auf der Website der Streit/Förderer.