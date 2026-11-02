Der Verlust eines geliebten Menschen hinterlässt eine Lücke. Doch wie verändert sich Trauer mit der Zeit? Und wann kann aus schmerzlicher Erinnerung eine Quelle der Hoffnung werden? Zum Allerseelentag hat Michael Lehmler einen poetischen Impuls über Abschied, Liebe und die Hoffnung auf Gottes Licht geschrieben.

Allerseelen

es braucht Zeit

bis der Schmerz

seinen Kipppunkt

erreicht hat

es braucht Liebe

bis ich verstehe

dass die Wege

anders sind

es braucht Licht

bis das Erinnern

nicht mehr

schmerzt

es braucht Gott

bis das Leben

schattenlos

ist

