Der Verlust eines geliebten Menschen hinterlässt eine Lücke. Doch wie verändert sich Trauer mit der Zeit? Und wann kann aus schmerzlicher Erinnerung eine Quelle der Hoffnung werden? Zum Allerseelentag hat Michael Lehmler einen poetischen Impuls über Abschied, Liebe und die Hoffnung auf Gottes Licht geschrieben.
Allerseelen
es braucht Zeit
bis der Schmerz
seinen Kipppunkt
erreicht hat
es braucht Liebe
bis ich verstehe
dass die Wege
anders sind
es braucht Licht
bis das Erinnern
nicht mehr
schmerzt
es braucht Gott
bis das Leben
schattenlos
ist