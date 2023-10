EKD-Friedensbeauftragter: "Mit Terror kann es keinen Frieden geben"

9. Oktober: Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof Friedrich Kramer, hat die am Samstag begonnenen terroristischen Angriffe gegen Israel verurteilt. "Die Bilder aus Israel mit dem massiven Angriff der Hamas sorgen für Entsetzen", sagte der mitteldeutsche Landesbischof dem Evangelischen Pressedienst (epd). "Die Gewalt gegen Zivilisten und die unzähligen Opfer sind durch nichts zu rechtfertigen." Der terroristische Angriff durch die Hamas sei entschieden zu verurteilen. "Mit Terror kann es keinen Frieden geben", unterstrich Kramer.

Bereits am Samstag hatte sich die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus mit Israel solidarisiert. "Ich verurteile die furchtbaren terroristischen Angriffe zutiefst", sagte sie. "Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Menschen in Israel, deren Land wir noch vor wenigen Tagen besucht haben", versicherte die westfälische Präses.

Eine Delegation des Rates der EKD war von Ende September bis Anfang Oktober unter der Leitung der Ratsvorsitzenden zu Besuch im Heiligen Land. Die Reise stand unter dem Titel "Evangelisch in Jerusalem" und markierte den Start der Feierlichkeiten zum 125. Jubiläum der Erlöserkirche in Jerusalem. Diese wurde in den Jahren 1893 bis 1898 nach Plänen des Architekten Friedrich Adler errichtet. Am Reformationstag des Jahres 1898 wurde sie im Beisein des deutschen Kaisers Wilhelm II. und seiner Frau Kaiserin Auguste Viktoria eingeweiht.

Solidarität aus Deutschland mit Israel nach Eskalation in Nahost

9. Oktober: Die kriegerische Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas hat eine breite Welle der Solidarität mit Israel in Deutschland ausgelöst. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verurteilten die Angriffe der Hamas.

Zahlreiche Politiker sowie kirchliche Vertreterinnen und Vertreter in Deutschland haben sich entsetzt über die kriegerische Eskalation des Nahost-Konflikts mit zahlreichen Toten und Verletzten geäußert. Sie verurteilten die Angriffe auf Israel und bekundeten Solidarität mit dem Land.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier telefonierte laut Bundespräsidialamt mit seinem israelischen Amtskollegen Isaac Herzog. Dieser habe ihm "von dem schockierenden Ausmaß der Angriffe der Hamas an mehreren Orten seines Landes berichtet". Israel müsse sich gegen "brutalen Terror verteidigen". "Meine volle Solidarität gilt unseren angegriffenen israelischen Freunden", versicherte Steinmeier.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich auf X, vormals Twitter, "zutiefst" erschüttert. "Deutschland verurteilt diese Angriffe der Hamas und steht an Israels Seite", versicherte er. Das Auswärtige Amt prangerte "die abscheuliche Gewalt der Hamas gegen Zivilistinnen und Zivilisten" an. "Dieser Terror muss sofort gestoppt werden", hieß es.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Georg Bätzing, sprach auf X von einer "gefährlichen Eskalation". Er bete für die Opfer und trauere um die Toten. Der Nahe Osten brauche "endlich einen echten Friedensprozess, der die Interessen von Israelis und Palästinensern berücksichtigt", erklärte der DBK-Vorsitzende, der zugleich Limburger Bischof ist und fügte hinzu: "Dabei gibt es für uns keinerlei Zweifel am Existenzrecht Israels und eines palästinensischen Staates."

Jüdisches Museum Augsburg schließt wegen Hamas-Attacke vorübergehend

8. Oktober: Das Jüdische Museum Augsburg schließt in Reaktion auf die Hamas-Angriffe auf Israel vorübergehend aus Sicherheitsgründen bis einschließlich diesen Donnerstag (12. Oktober). Man habe sich nach Absprache mit den lokalen Sicherheitsbehörden zu diesem Schritt entschlossen, sagte Museumsleiterin Carmen Reichert am Sonntag laut einer Mitteilung: "Die Erfahrung zeigt, dass Terroristen nicht zwischen Vertretungen Israels und jüdischen Gemeinden oder Jüdinnen und Juden unterscheiden." Deshalb gelte die erhöhte Bedrohungslage infolge der Ereignisse im Nahen Osten auch für ein regionales Museum.

Die kriegerische Eskalation im Nahen Osten zwischen Israel und der Hamas hat eine breite Welle der Solidarität mit Israel in Deutschland ausgelöst. Zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verurteilten die Angriffe der Hamas.

Schuster: Hamas und Hisbollah stellen jüdisches Leben überall infrage

8. Oktober: Der Zentralrat der Juden in Deutschland zeigt sich tief betroffen angesichts der massiven Angriffe auf Israel. Zentralratspräsident Josef Schuster sagte am Sonntag laut einer Mitteilung: "Der Terrorkrieg der Hamas und der libanesischen Hisbollah gegen Israel ist an Grausamkeit kaum zu überbieten." Er sah außerdem eine Gefahr für jüdische Einrichtungen auch in Deutschland, die zeige, "dass es den Terroristen nicht allein um Israel geht, sondern dass jüdisches Leben überall von ihnen infrage gestellt wird".

Schuster würdigte aber "die große Solidarität in Deutschland, das schnelle Handeln der Sicherheitsbehörden zum Schutz jüdischer Einrichtungen" als "wichtiges Zeichen in dieser kritischen Zeit für Israel und alle Juden".

Der Präsident des Zentralrates verwies auf die gegenwärtigen jüdischen Feiertage Schmini Azeret und Simchat Tora, an denen die Hamas ihre Angriffe gestartet habe. Für Jüdinnen und Juden bedeute das "ein ständiger Kampf mit ihren Gefühlen". Die Unterstützung aus allen Teilen der Gesellschaft helfe aber "dabei, diese Zeit zu überstehen".

Deutsch-Israelische Gesellschaft verurteilt Angriffe auf Israel

7. Oktober: Mit deutlichen Worten hat sich die Deutsch-Israelische Gesellschaft Regensburg-Oberpfalz (DIG) gegen die Angriffe von Mitgliedern der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am Samstagmorgen gewandt. "Wir verurteilen diesen feigen Überfall am Ruhetag Shabbat und einem jüdischen Feiertag", sagte Dennis Forster, Vorsitzender der DIG Regensburg-Oberpfalz, am Samstagmittag laut Mitteilung. "Unsere Solidarität gilt der einzigen Demokratie im Nahen Osten, unserem Partner Israel."

Die Aufrüstung der terroristischen Einheiten sei nur durch eine Finanzierung der palästinensischen Organisationen durch die internationale Gemeinschaft möglich geworden, kritisierte die DIG. Allein von Deutschland seien 2021 und 2022 rund 340 Millionen Euro gezahlt worden: "Und das, obwohl unter anderem Holocaustleugnung fester Bestandteil im Lehrplan in den Schulen in Gaza und im Westjordanland ist." Die DIG forderte volle Solidarität mit Israel und dessen Reaktionen auf diese Angriffe.

Palästinensische Terroristen hatten im Gazastreifen am Samstagmorgen überraschend Tausende Raketen auf Ziele in Israel abgefeuert. Außerdem stießen sie auf israelisches Staatsgebiet vor. Die islamistische Hamas bekannte sich zu den Angriffen und sprach vom Beginn einer "Militäroperation" gegen Israel. Israel hat inzwischen den Gegenschlag "Eiserne Schwerter" begonnen.