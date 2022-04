Spiritualität

Gott ermöglicht immer einen Neuanfang: Wie eine Eremitin Kraft aus der Natur schöpft

Was trägt noch bei all dem Leid und den Bedrohungen, die täglich das Leben schwer machen? Die Natur, sagt die Eremitin Maria Anna Leenen. Wir müssen uns aber die Zeit nehmen, sie zu studieren, empfiehlt sie in ihrem neuen Buch.