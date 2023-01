Und dann ist da dieser Moment, in dem ich wie aus einem Traum erwache und überall ist Fett. An allen zehn Fingern: Fett. Um meinen Mund herum: Fett. Auf den zerknüllten Papierservietten: Fett. In mir drin: sehr viel Fett. Ich blicke mich um, mit gespreizten Fingern, lecke mit der Zunge über meine Mundwinkel. Unbeholfen sitze ich da, verloren und erschöpft. Draußen ist es dunkel, und dieser Ort ist aus irgendeinem Grund mit gleißend hellem Stadionlicht ausgeleuchtet. Nichts bleibt hier verborgen. Das Jüngste Gericht? Nein, ein Fastfood-Restaurant.

Ich stelle mir vor, wie gerade in dieser Sekunde all die Menschen am Fenster vorbeilaufen, die mich keinesfalls hier sehen sollen. Zwischen Cola, Pommes, Tripple-Beef-Burger und einer frittierten Apfeltasche. All die Menschen, die ich so schätze für ihren klaren moralischen Kompass, für ihren Einsatz für die Umwelt, für das Klima, für Tierwohl, für die Schöpfung. Denen ich so sehr nacheifern will.

Gewissensbisse haben oder nicht?

Deren Sichtweisen ich unterstütze, in den sozialen Medien, in Diskussionen, sogar in meinen Predigten. Ich stelle mir vor, wie sie stehenbleiben, mich erblicken, und wie sie durch die Tür kommen, die Nase rümpfen, weil es hier nach zwölf Stunden Fritteusen-Dauereinsatz riecht, was mein Mantel noch für weitere 48 Stunden wie einen stinkenden Sternenschweif durch die Welt tragen wird. Vor meinem vollgemüllten Tischchen bleiben sie stehen, stumm, und schütteln den Kopf. "Happy New Year", denke ich mir. Denn das Jahr geht zu Ende und ein neues beginnt.

Und hier, auf der Zielgeraden, kurz bevor ich auf zwölf ausgewogene Monate hätte zurückschauen können, bin ich links abgebogen. Im Advent, der Zeit des Wartens und der Beharrlichkeit, wurde ich schwach.

Ich wollte nicht fünf Fritten im Vorbeigehen. Ich wollte das ganze Menü. The big one. Keine Kompromisse zum Jahresende.

Als mir der dreifachverpackte Kalorienberg über den Tresen gereicht wird, weiß ich: Das ist schlecht. In jeder Hinsicht. Schlecht für die Welt. Schlecht für das Tierwohl. Schlecht für meinen Körper. Schon der erste Bissen aber verkündet mir: Das ist gut. Du bist gut. Hier darfst du sein. In wie vielen Predigten, Mediationsworkshops und Yoga-Retreats wurde mir das schon zu verklickern versucht. Aber erst hier, vor dem mayonnaiseverschmierten Kunststofftablett, kann ich es annehmen. Sein dürfen. Ich spüre mit jedem Schluck überzuckerter Cola, wie sich meine Nackenmuskulatur löst, wie mein Bauch plötzlich entspannt über den Gürtel hängt, nachdem ich ihn offenbar monatelang eingezogen habe.

Wie kann etwas so Falsches so gut sein?

Das hier ist kein Versuch, mit reinem Gewissen ins neue Jahr zu rutschen. So von wegen: Ich bin halt ein Mensch, wir machen alle Fehler. Am besten noch irgendwas mit Sünde und Vergebung. Nö. Es gibt Dinge, die sind schlecht. Fastfood-Fleisch ist der moralische Endgegner. Aus einem Chicken-Nugget-süßsauer-Gemetzel kommst du nicht ohne Schuld raus. Und jetzt? Ab Januar doch wieder nur Chili con Sojagranulat?