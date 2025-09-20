Es gibt Tage im Leben, die sich einbrennen. Für mich ist es mein Geburtstag. Eigentlich nichts Ungewöhnliches – und doch kann ich ihn nicht mehr einfach nur feiern.

Denn an meinem Geburtstag vor drei Jahren erhielt ich früh um halb zehn den Anruf aus der Einrichtung, in der meine Mama lebte: "Ihrer Mutter geht es sehr schlecht, kommen Sie sofort." An diesem Tag ist meine Mama gestorben. Sie ist nach einer langen Demenz-Erkrankung gegangen. Und auch wenn man sich einredet, vorbereitet zu sein – so ein Abschied kommt immer zu früh.

Man wird halt älter

Am Anfang war es schleichend. "Man wird halt älter", sagten wir in der Familie. Kleine Aussetzer, ein vergessenes Wort, ein verdrehter Name – das kennt jeder. Doch irgendwann merkt man, dass es mehr ist. Für mich gab es einen Schlüsselmoment: Wir waren zusammen einkaufen. Ich wollte ihr Geld für den Bäcker abheben und fragte sie nach der PIN ihrer EC-Karte. Ihre Antwort: "Welche Nummer? Hab ich noch nie gebraucht." Da wurde mir klar – das war nicht mehr nur normales Vergessen. Es war Demenz.

Von da an begann ein neuer Abschnitt in unserem Leben. Meine Mama hat noch die Geburt ihrer Enkel miterlebt. Sie war stolz, auch wenn sie im Alltag die Zusammenhänge nicht mehr richtig begreifen konnte. Für mich als Sohn war das schwer auszuhalten. Ich holte sie zu mir in die Nähe, in eine Demenz-Wohngemeinschaft. Es war die richtige Entscheidung, aber keine leichte. Von da an war es ein "Abschied auf Raten".

Die Besuche dort waren wichtig – und gleichzeitig oft überfordernd. Es gab Tage, da ging ich zwei Stunden vor der WG auf und ab, ohne es hinein zu schaffen. Die Angst vor dem, was mich erwartete. Die Traurigkeit über das, was verloren war. Das schlechte Gewissen, weil ich doch eigentlich stark sein wollte. Viele Angehörige kennen dieses Gefühl: Man will da sein – und fühlt sich doch hilflos.

Der letzte Moment

Und trotzdem gab es schöne Momente. Kleine Augenblicke der Nähe, in denen man spürt: Die Person, die man liebt, ist noch da. Ein Blick, eine Geste, ein gemeinsames Lachen ohne Grund. Selten, aber unendlich wertvoll. Diese Augenblicke haben mich getragen.

Dann kam der letzte Moment. Sie hielt meine Hand und sah mich an. Für einen Augenblick schien die Demenz verschwunden. Ein Blick voller Liebe, voller Dankbarkeit, voller Abschied. Diesen Blick werde ich nie vergessen. Es war der Moment, in dem ich meine Mama noch einmal gespürt habe – bevor sie ging.

Demenz betrifft nicht nur die Erkrankten. Sie betrifft ganze Familien. Sie fordert Geduld, Kraft, Verständnis – und manchmal mehr, als man geben kann. Sie stellt Beziehungen auf die Probe und konfrontiert uns mit Fragen, die wir uns sonst nicht stellen: Wie gehen wir mit Schwäche um? Mit dem langsamen Verschwinden eines geliebten Menschen?

Ich vermisse meine Mama

Heute, drei Jahre nach ihrem Tod, denke ich oft an sie. Ich vermisse meine Mama. Aber ich weiß: Die Demenz hat uns beiden alles abverlangt. Für sie, die ihre Welt verlor. Für uns, die hilflos zusehen mussten. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit – über meine Grenzen, aber auch über die Kraft von Nähe, selbst wenn Worte fehlen.

Darum ist es so wichtig, dass es Initiativen wie die Demenzwoche in Bayern gibt. Weil Demenz nicht nur eine persönliche Tragödie ist, sondern eine gesellschaftliche Herausforderung. Weil Angehörige Unterstützung brauchen – und weil Menschen mit Demenz Respekt, Würde und Zuwendung verdienen, egal wie weit die Krankheit fortgeschritten ist.

Vielleicht kann mein Weg anderen Mut machen. Mut, sich Hilfe zu holen. Mut, die eigenen Gefühle ernst zu nehmen. Mut, auch die kleinen Momente der Nähe und Liebe zu sehen – selbst wenn der Alltag schwer ist.

Ich habe meine Mama verloren. Aber ich habe erfahren: Liebe ist stärker als jede Krankheit. Ein Blick, ein Händedruck, ein Lächeln bleiben – auch dann, wenn die Erinnerungen verschwinden.