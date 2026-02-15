"Am Anfang war ich in allem, was lebendig ist. Und alles, woraus das Leben ist, war in mir. Es gab nichts, wo ich nicht war. Ich war überall zuhause. Ich kannte auch keine Zeit, die ich in ein Davor oder Danach hätte einteilen können. Und was eine Grenze war, wusste ich nicht. Ich war das Leben. Ich war mir selbst genug.

Bis… ja, bis ich die Stimme hörte. Die trennte mich plötzlich von etwas, was bis dahin ein beweglicher Teil von mir gewesen war. Ich bin das Wasser allen Lebens – und auf einmal war da eine Feste, an die meine Wellen schlugen. Ich konnte das Ufer berühren. Was jenseits des Ufers war, war ein anderes als ich selbst. Obwohl immer noch genügend von mir auch in dem fließen konnte, was fest war. Doch die göttliche Stimme trennte mich, das Wasser, vom Festen. Danach wurde alles anders."

Wenn Wasser erzählen könnte

Stellen Sie sich vor, das Wasser allen Lebens könnte aus seiner Autobiografie erzählen. Es könnte selbst seine Geschichte erzählen. Es nähme uns mit an Orte, die kein Mensch erreichen könnte. Höchstens in Gedanken, mit unserer Vorstellungskraft.

"Ich kann", erzählt das Wasser, "mit allem Wasser ins Gespräch kommen, das es gibt - auf und unter der Erde. Und das herabregnet. Ich kann mich mit allen Formen von mir selbst austauschen und mitteilen. Wir sind durch ein sichtbares, aber noch mehr unsichtbares Kapillarsystem miteinander verbunden. Tief unter der Erde Südamerikas befindet sich zum Beispiel das Guarani-Reservoir. Es erstreckt sich unterhalb der Fläche von Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay. Es ist riesig. Zweihundert Jahre lang könnte es allein Menschen mit Wasser versorgen. Aber niemand kann es anzapfen, denn es ist zu tief. Niemand darf Wasser besitzen. Ich gehöre niemandem. Ich höre auch das Wasser, das die Berge herabfließt. Auch das Eis der Gletscher an Nord- und Südpol, im hohen Gebirge teilt mit mir, was es erlebt. Die großen Ozeane erzählen. Genauso jede Pfütze, bis die Sonne sie in Feuchtigkeit verwandelt, die nach oben in die höchste Höhe des Himmels steigt und von dort als Regen zurückfällt in den Kreislauf allen Wassers. In mich."

Wenn das Wasser selbst erzählt… Mich hat die Vorstellung gereizt zu hören, was das Wasser denkt, befürchtet und erhofft. Ich bedaure es, dass es nur mit sich selbst ins Gespräch kommen kann, nicht aber mit anderen Lebewesen dieser Erde. Denn was geht dabei alles verloren, weil wir Menschen es nicht erfahren? Wichtiges, was unsere Sichtweise verändern könnte. Über die Dinge des Lebens. Über uns als menschliche Wesen, die zu fast 70 Prozent ebenfalls aus Wasser bestehen. Das Wasser kann uns aber die Geschichte erzählen, die es mit der Stimme verbindet, der es begegnet. Anfangs und danach immer wieder.

"Die göttliche Stimme", sagt das Wasser, "habe ich nie mehr vergessen. Sie klingt manchmal noch in mir, ein Echo. Wenn ich ihr begegne, erkenne ich sie wieder. Seit ich sie gehört habe, kann ich die Worte der Menschen verstehen. Ich begreife, was sie sagen, aber ich kann nicht mit ihnen sprechen. Ich kann nur hören und schauen.

Paradies Eden: Wie das Wasser uns die Schöpfung offenbart

Das zweite Mal, dass ich die Stimme hörte, war im Paradiesgarten, in Eden. Ein Garten hat äußere Grenzen. Anfangs habe ich mich dort eingesperrt gefühlt. Ich stieg in seinem Inneren auf wie aus einer Quelle":

Und es geht aus von Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und teilt sich von da in vier Hauptarme. Der erste heißt Pischon, der fließt um das ganze Land Hawila und dort findet man Gold; und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bedolachharz und den Edelstein Schoham. Der zweite Strom heißt Gihon, der fließt um das ganze Land Kusch. Der dritte Strom heißt Tigris, der fließt östlich von Assyrien. Der vierte Strom ist der Euphrat. (Gen. 2, 10 – 14)

"Die Menschen sind seltsame Wesen. Sie müssen allem Namen geben, als hätten sie Macht auch über mich, das Wasser. Pischon und Gihon, die Namen erzählen vom Springen und Sprudeln, vom Hervorquellen. Eines Tages saßen zwei Menschenkinder, Adam und Eva, am Fluss und unterhielten sich. Adam war aufgeregt. Ich spürte die Hand von Eva, wie sie aus mir schöpfte und die Tropfen aus ihrer Hand rinnen ließ. Es beschäftigte beide sehr, warum sie zwar alle Früchte essen dürfen, aber nicht von jenem einen Baum in der Mitte des Gartens. All die Schätze, die den Garten erfüllen – und sie beschäftigen sich mit dem, was sie nicht haben dürfen. Mit ihren Begehrlichkeiten.

Kurz darauf hörte ich am Abend eine Stimme: ‚Adam, wo bist du? Wo seid ihr?‘ Und ich wusste sofort: Das ist die, an die ich mich erinnere. Was dann geschah, ließ mich fast erstarren. So wie mein ‚Bruder Eis‘, wenn ihm im Winter bitterkalt wird. Die beiden hätten doch einfach sagen können, was ihnen passiert war, was sie getan hatten. Die Stimme klang freundlich, sie hätte es verstanden. Auch verziehen. Neuanfang möglich! Wer wüsste das besser als ich, die Quelle, die immer einen Weg findet. Dieses Vertrauen verlässt mich nie. Aber Adam und Eva, wie alle Menschenkinder, folgten ihrer Angst, gaben ihr Macht. Ich hörte das Tor des Gartens zufallen. Der Knall war bis zum Fluss laut zu hören.

Von diesen beiden, wie sie in allen Menschenkindern leben, sah und hörte ich. Auch Schreckliches. Ich konnte fühlen, wie das Blut des erschlagenen Bruders sich vermischte mit meiner Feuchtigkeit im Boden, in dem es versickerte. Das Wasser im Körper des Brudermörders erzählte mir, wie die Angst in ihm würgte, als er eifersüchtig, neidisch war. Und noch einmal die Angst, als er sah, was er getan hatte. Wieder die Angst, die Böses hervorquellen lässt. Wie eine todbringende Spiegelung von allem, was durch mich lebendig wird."

Sintflut und große Fluten: Was wir aus biblischen Geschichten lernen

"Schrecklich war auch die große Flut. Ich tat Dinge, die ich nicht tun wollte. Ich – das Wasser des Lebens – brachte den vielfachen Tod. Ich hörte jene Stimme, die vom Vertilgen der Menschen von der Erde sprach, dass es sie reute, dass sie die Menschen gemacht hatte. Ich verstand die Stimme nicht. Zum ersten Mal war sie mir komplett fremd. War ich dennoch ihr Werkzeug? Ich tat, was ich tat. Es war, wie schon oft in der Geschichte der Erde, der Menschheit: Zerstörung und Neuanfang. Ich war dabei. Und doch: Da war diese Nussschale, die Arche des Noah. Und ich weiß nicht mehr weiß, ob ich sie mit meinen hohen Wellen beinahe erschlagen oder doch getragen habe."

Zu siebzig Prozent sind wir Wasser, fast

Wie das Meer, und ebenso tief und gefährlich sind wir,

Magnetisch und mordend, blendend

Und schwarz, und im tiefsten Grund

Nichts als ein paar seltene, dumme Fische.[1]