Die Jahreslosung für 2024 steht unter dem Leitwort "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe". Die Losung stammt aus dem 1. Korintherbrief im Neuen Testament (16,14). Doch was bedeutet dieses Leitwort?

Die Liebe steht im Zentrum unseres Lebens. Sie ist nicht nur eine emotionale Erfahrung, sondern auch eine treibende Kraft, die unser Handeln und unsere Kommunikation prägt. Die Jahreslosung ist eine Aussage von Paulus. Er verdeutlicht in seinen Texten die Bedeutung der Liebe in unserem Leben.

Das radikale Gebot der Liebe

Für Paulus ist die Liebe wichtiger als der Glaube und die Hoffnung. Sie bildet die Klimax der Triade von Glaube, Hoffnung und Liebe. Ohne Liebe verliert alles andere seinen Wert. Selbst der Glaube ist ohne Liebe bedeutungslos. Paulus spricht die Gemeinde als Geliebte Gottes an und fordert sie auf, selbst zu lieben. Dieses Gebot der Liebe gilt uneingeschränkt und in jeder Situation für alle. Es ist ein radikales Gebot. Doch was bedeutet das konkret?

Um der Liebe Ausdruck zu verleihen, müssen wir entsprechend handeln. Paulus betont die Bedeutung einer Liebeskompetenz. Es geht nicht nur um konkrete Liebestaten, sondern vor allem um den Geist der Liebe, der in allem, was wir tun, zum Ausdruck kommen soll.

Der christliche Glaube ist somit nicht nur ein denkender und reflektierender Glaube, sondern auch ein Glaube, der sich durch Liebe öffnet und weitet. Paulus vertraut auf den Sieg des Lebens. Das verlieht dieser Welt ein unverfügbares Signe ihrer Liebenswürdigkeit, in der kein Raum prinzipieller Lieblosigkeit mehr denkbar ist. Darum appelliert er an unseren Scharfsinn: Alles was ihr tut, geschehe in Liebe.

Paulus über Liebe als Energie

Für Paulus ist Gott die Quelle der Liebe. Sie ist keine Fähigkeit, die von uns selbst kommt, sondern eine von außen wirkende Energie, die durch uns hindurchfließt und wieder nach außen geht. Das Wurzelwerk der Liebe ist Teil eines unerschütterlichen Kreislaufs. Liebe ist eine Qualität unseres Handelns und unterscheidet sich von bloßer Freundlichkeit.

Die transformative Kraft der Liebe kann alles verändern. Sie besitzt ein schöpferisches Potential und lebt aus vielen Quellen, jedoch nicht aus sich selbst heraus. Sie ermöglicht Vernetzung und verkörpert den Geist Gottes in der Liebe durch erfahrene Begegnungen.

Indem wir in Liebe handeln, einander zuhören und aushalten, bringen wir eine Irritation in die Welt, die ein Stück Verletzlichkeit und Güte in Lebenskraft verwandelt.

In einer Welt, die von Hass und Gewalt geprägt ist, ist es wichtig, die Bedeutung der Wurzeln schlagenden Liebe zu erkennen. Die Liebe verbindet Menschen und ist kraftvoll.