Worum geht es?

Du willst die Bibel kennenlernen? Dich mit den großartigen Geschichten beschäftigen? Und die Hintergründe zur Entstehung kennenlernen? Und das alles verständlich und lebensnah?

#glaubstdu präsentiert die vielfältigen Facetten der Bibel - mit einem Podcast und Youtube-Videos, Online- und Live-Events, Mitmachprojekten und einer Ausstellung. #glaubstdu lädt ein zum Nachdenken über die Bedeutung der biblischen Geschichten und Inhalte. Mit dem Projekt lernst du die 50 wichtigsten Texte der Bibel kennen. Die interaktiven Elemente ermöglichen eine Reflexion und Auseinandersetzung mit dem Thema.

Wer steckt dahinter?

#GlaubstDu ist eine Aktion des Evangelischen Medienhauses in München. Das Projekt begleiten über zwanzig Redakteurinnen und Redakteure aus ganz Bayern. Wir nutzen alle Kanäle und Formate, sind analog und digital unterwegs. Ihr findet das Projekt in der gedruckten Wochenzeitung Sonntagsblatt und auf unserer Online-Plattform sonntagsblatt.de, in unseren Podcasts, Videos, Online- und Live-Events.

Wer macht mit?

Mehr als 50 prominente Autorinnen und Autoren eröffnen neue Perspektiven auf die wichtigsten Texte der Bibel – von Adam und Eva bis Jesus, von der Arche Noahs bis zur Urgemeinde der ersten Christen. Mal ganz ernst und theologisch, mal leicht und unterhaltsam.

Theologinnen und Kirchenvertreter, Politiker und Wirtschaftsvertreterinnen, Blogger und Influencerinnen, Künstlerinnen und Sportler erklären die Bibeltexte und verraten uns, warum sie ohne die Bibel auf dem Nachtisch nicht einschlafen können und warum sie gerne einen Tag lang Adam oder Eva gewesen wären.

Die Schirmherrschaft für das Projekt hat Landesbischof Heinrich Bedford Strohm übernommen: "Könnte irgendjemand in diesen Zeiten des Krieges, der Brutalität, der Verzweiflung, die Bedeutung des Potentials unterschätzen, das dieses Buch für unseren je persönlichen Seelenhaushalt, für unsere Resilienz, für die seelische Ökologie unserer Gesellschaften hat?", so Bedford-Strohm.

Was kann ich erleben?

Diskutiere live mit Benediktinerpater Anselm Grün in der Abtei Münsterschwarzach über die Bergpredigt. Höre den Podcast mit Wort-zum-Sonntag-Pfarrerin Stefanie Schardien und ihre Erläuterung über das verlorene Paradies. Debattiere in einer Videokonferenz mit Passionsspielleiter Christian Stückl über den Sinn des Leidens und Sterbens Jesu.

Wie kann ich mitmachen?

Werde Mitglied in der sonntags+ Community und bekomme Zugriff zu allen Materialien:

Jede Woche einen Impuls zu einem Bibeltext

Ideen für einen Gesprächskreis in der Gemeinde

Zugang zum Online-Stammtisch #GlaubstDu

Zugriff auf Materialien, Links und Hinweise.

Wie melde ich mich an?

