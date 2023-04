Ab Ostern 2023 schreiben über 50 Prominente ganz persönliche Texte über die Bibel. Die Texte gehören zum multimedialen Projekt #glaubstdu - Sie finden Sie ab sofort in unserem Premium-Bereich.

Hier finden Sie alle Themen und Termine:

Gott und Mensch

1. Die Schöpfung | 1. Mose 1-2 (Harald Lesch) 9.4.23

Wo kommen wir her? Warum sind wir da? Und warum ist nicht nichts?

2. Der Sündenfall | 1. Mose 3 (Stefanie Schardien) 16.4.23

Sünde gehört zu den verbrannten Begriffen des Christentums.

3. Kain und Abel | 1. Mose 4,1-16 (Harald Knobloch) 23.4.23

Mit dem Brudermord nimmt das Böse seinen Lauf. Was steckt dahinter?

4. Sintflut und Arche | 1. Mose 6,5-9,17 (Henning Theissen) 30.4.23

Gott wollte die Menschen vernichten – doch Noah sollte überleben.

5. Der Turmbau zu Babel | 1. Mose 11,1-9 (Alex Brandl) 7.5.23

Als die Menschheit versuchte, Gott gleich zu werden.

6. Abraham | 1. Mose 12-22 (Pater Anselm Grün) 14.5.23

Aufbruch ins Gelobte Land: Mit Israels Erzvater schloss Gott seinen Bund.

7. Der Auszug aus Ägypten | 2. Mose 2-32 (Jürgen Moltmann) 21.5.23

Der Exodus Israels ist eine Wegmarke für eine Theologie der Befreiung.

8. Mose und Bund am Sinai | 2. Mose 12 (Jan Feddersen) 29.5.23

Nach Noah und Abraham schließt Gott einen Bund mit Israel.

9. Der Segen | 4. Mose 6,22-27 (Dorothea Greiner) 4.6.23

Der Aaronitische Segen wird am Ende jedes Gottesdienstes gesprochen

10. David und Nathan | 1. Samuel 16-31 (Christian Nürnberger) 11.6.23

Kritik an der Macht gehört zur DNA des biblischen Menschenbildes

11. Das Friedensreich | Jesaja 2;9;11;60;65 (Michael Martin) 18.6.23

Schwerter zu Pflugscharen – oder doch andersrum? (Joel 4,10)

Jesus: sein Leben und seine Botschaft

12. Jesus kommt in die Welt | Lukas 2 (Florian Ihsen) 25.6.23

Die Menschwerdung Gottes ist das zentrale Ereignis der Weltgeschichte.

13. Vom Geist in die Wüste geführt | Matthäus 4,1-11 (Helmut Frank) 2.7.23

Die drei Versuchungen beschreiben die spirituelle Entwicklung Jesu

14. Die Bergpredigt | Matthäus 5-7 (Pater Anselm Grün) 9.7.23

Die programmatischen Ausführungen Jesu über den Willen Gottes.

15. Das Vaterunser | Matthäus 6,9-13 (Tiki Küstenmacher) 16.7.23

Das Gebet ist der stärkste Ausdruck einer Beziehung zu Gott.

16. Ruf in die Nachfolge | Lukas 9 (Sr. Nicole) 23.7.23

Weder Stab noch Tasche: Was bedeutet Jesus-Nachfolge heute?

17. Sündenvergebung | Markus 2,1-12 (Claudia Häfner) 30.7.23

Vergebung als Baustein für das schon gegenwärtige Reich Gottes.

18. Barmherziger Samariter | Lukas 10 (Schwester Nicole) 6.8.23

Diakonie als Religionskritik mit kultureller Prägekraft.

19. Der Verlorene Sohn | Lukas 15,11-32 (Gisela Bornowski) 13.8.23

Eine Hoffnungsgeschichte für alle hoffnungslosen Fälle

20. Der Gute Hirte | Johannes 10,1-30 (Florian Herrmann) 20.8.23

Warum wir uns immer auf Jesus verlassen können.

21. Weg, Wahrheit, Leben | Johannes 14,6 (Alex Brandl) 27.8.23

Der Absolutheitsanspruch Jesu bleibt kantig und sperrig

22. Das Reich Gottes | Lukas 17,20 (Felix Leibrock) 3.9.23

Es ist nahe und im Werden, aber auch "mitten unter euch".

23. Die Arbeiter im Weinberg | Mt. 20 (Heinrich Bedford-Strohm) 10.9.23

Ist Gott etwa ungerecht? Ein Gleichnis über das Reich Gottes.

24. Das verlorene Schaf | Lukas 15,1-10 (Elisabeth Hann von Weyhern) 17.9.23

Gott gibt uns nicht auf, auch wenn wir uns aufgegeben haben.

25. Der Gelähmte | Markus 2,1-12 (Dr. Eckhart Nagel) 24.9.23

Jesu Wunder verweisen auf das Außerordentliche des Glaubens.

26. Stillung des Sturms | Markus 4,35-41 (Helmut Frank) 1.10.23

Auch wenn unser Leben am Wanken ist – wir werden nicht untergehen.

27. Die Tochter von Jairus | Markus 5 (Pater Anselm Grün) 8.10.23

Es geht um Einsamkeit und Berührung, Verzweiflung und Zuversicht.

28. Speisung der 5000 | Markus 6,30-44 (Henning Theissen) 15.10.23

Eines der Wunder Jesu, von denen man heute gerne mehr hätte.

29. Hochzeit in Kana | Johannes 2,1-12 (Hans Jürgen Luibl) 22.10.23

Jesus gibt sich sinnenfroh und populistisch – oder steckt mehr dahinter?

30. Auferweckung des Lazarus | Johannes 11 (Schwester Nicole) 29.10.23

Vom ewigen Traum, die Uhr zurückdrehen zu können.

31. Jesus treibt Dämonen aus | Markus 5,1-20 (Norbert Roth) 5.11.23

Exorzismus und die Heilung von Besessenheit

32. Vom Weltgericht | Matthäus 25,31-46 (Johanna Haberer) 12.11.23

Der Mensch vor Gott: Gibt es am Ende doch Gerechtigkeit?

33. Leiden und Sterben Jesu | Markus 14 (Schwester Nicole) 19.11.23

Jesus hat den Tod gefürchtet, aber er ging ihm nicht aus dem Weg.

34. Auferstehung und Ostern | Lukas 24 (Ulf Poschardt) 26.11.23

Die österliche Botschaft ist: Der Gekreuzigte hat den Tod überwunden.

35. Himmelfahrt | Apostelgeschichte 1 (Melitta Müller Hansen) 3.12.23

40 Tage nach der Auferstehung gelangte Jesus leiblich zu Gott.

Christliche Fundamente

36. Die Zehn Gebote | 2. Mose 20,1-17 (Axel Piper) 10.12.23

Der Dekalog zählt zu den Grundlagen der abendländischen Kultur.

37. Das wichtigste Gebot | Matthäus 22 (Christian Kopp) 17.12.23

Die Präambel des christlichen Glaubens.

38. Von der Feindesliebe | Matthäus 5 (Pater Anselm Grün) 24.12.23

Ein Jesus-Wort mit friedenspolitischer Sprengkraft.

39. Hohelied der Liebe | 1. Korinther 13 (Schwester Nicole) 31.12.23

Glaube, Liebe und Hoffnung stehen nicht nur für den FC St. Pauli.

40. Der Lobgesang Marias | Lukas 1,46-55 (Alex Brandl) 7.1.24

Das Magnificat gehört zu den revolutionären Texten der Bibel.

41. Gott liebt uns | Römer 8,28-39 (Steve Kennedy) 14.1.24

Die Zusage Gottes – ein Wort der Hoffnung in dürren Zeiten.

42. Gerecht aus Glauben | Römer 3,21-26 (Ralf Frisch) 21.1.24

Ein Bibelvers als Auslöser der Reformation Martin Luthers.

43. Der Christushymnus | Philipper 2,6-11 (Steve Kennedy) 28.1.24

Hier wird der Weg und die Geschichte Jesu auf den Punkt gebracht.

44. Das ewige Wort | Johannes 1,1-18 (Sabrina Wilkenshoff) 4.2.24

Die etwas andere Weihnachtsgeschichte beim Evangelisten Johannes.

45. Die Taufe | Matthäus 28,16-20 (Markus Müller) 11.2.24

Die Taufe ist eines der ältesten Rituale der Christenheit

46. Das Abendmahl | Markus 14,17-26 (Florian Ihsen) 18.2.24

Bei den ersten Christen stand das Abendmahl im Mittelpunkt.

47. Die Wiederkunft Jesu | Matthäus 24 (Till Roth) 25.2.24

"Ihr werdet hören von Kriegsgeschrei": Leben wir in der Endzeit?

48. Gottes neue Welt | Offenbarung 21 (Klaus Stiegler) 3.3.24

Gibt es ein Ende der Zeit? Was geschieht in der jenseitigen Welt?

49. Die Urgemeinde | Apostelgeschichte 2 (Simone Hahn) 10.3.24

Faszination der ersten Gemeinde: eine Herausforderung für die Kirche.

50. Pfingsten | Apostelgeschichte 2 (Stefanie Schardien) 17.3.24

Das Pfingstwunder gilt als Geburtstag der christlichen Kirche.