Diakonie München: Kinder-Secondhand-Laden der diakonia schließt

TV-Tipp: "Kirche in Bayern"

Essen zum Mitnehmen. Das gibt es im März an der evangelischen Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in Nürnberg. Aus der Vesperkirche, die traditionell einen Mittagstisch in der Kirche angeboten hat, ist in Pandemiezeiten eine Vesperkirche "to go" geworden.