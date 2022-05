Lässt man den Blick von einer Anhöhe über Bamberg schweifen, fallen einem sofort die vielen Kirchtürme der oberfränkischen Stadt auf. Markant sind besonders der Dom und der Michelsberg, aber auch die evangelische Kirche St. Stephan sticht sofort ins Auge. Kurzum, die Kirchenauswahl ist enorm und gerade deswegen bietet sich mit der langen Nacht der Kirchen in Bamberg eine tolle Möglichkeit, in die vielen Gotteshäuser reinzuschnuppern.

Jedes Mal echtes Highlight

An diesem Freitag, 20. Mai, findet die sechste Auflage der langen Kirchennacht statt. Alle zwei Jahre gibt es die Veranstaltung in Bamberg und für Diakonin Andrea Hofmann ist es jedes Mal ein echtes Highlight, durch Bamberg zu schlendern und sich die vielen Veranstaltungen und Kirchen anzuschauen.

"Es ist eigentlich fast unmöglich sich alles anzuschauen, aber ich werde es versuche", erzählt sie lachend und fügt gleich hinzu, dass es nicht einfach sei, einen Programmpunkt hervorzuheben.

Das findet auch Diakon Ulrich Ortner,

"die Geschmäcker sind schließlich verschieden."

Ökumenisches Verständnis vertiefen

Die beiden sind die Vorstände von der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Bamberg. Seit 2002 setzen sie sich gemeinsam dafür ein, das ökumenische Verständnis und das Miteinander der Christen in Bamberg zu vertiefen, aber eben auch neue Anstöße zu geben. Deswegen sind bei der langen Nacht der Kirchen nicht nur die evangelischen und katholischen Kirchen beteiligt, sondern auch die Freikirchen und die ukrainisch griechisch-katholische Kirche in Gaustadt.

Eröffnet wird die Lange Nacht der Kirchen um 18:30 Uhr am Grünen Markt unter der Beteiligung der Jugendlichen vom Zirkus Giovanni, sie schließt um 23:30 Uhr mit einem Nachtsegen in St. Martin.

Vespergebet, Harfenkonzert, Clubparty

Programmlich ist ein breites Spektrum geboten, das sich vom orthodoxen Vespergebet über ein Harfenkonzert bis hin zur Clubparty zu Houseklängen erstreckt. 21 Veranstaltungsorte umfasst das Programm der langen Kirchennacht in Bamberg, nur der Bamberger Dom ist in diesem Jahr nicht dabei: Wegen einer großen Veranstaltung am darauffolgenden Samstag wird die Kirchennacht 2022 auf den Dom verzichten müssen.

Vor allem die Menschen, die sich in den vergangenen Jahren ein wenig von der Institution Kirchen distanziert haben will die Arbeitsgemeinschaft mit dieser Veranstaltung ansprechen. "Über den Tellerrand blicken" und reinschnuppern in die Kirchen und die unterschiedlichen Konfessionen.

Das Tolle sei jedoch einfach auch der Eventcharakter: An einem hoffentlich schönen Maiabend durch die Weltkulturerbe-Stadt Bamberg spazieren und die besondere Atmosphäre der tollen Bamberger Kirchen genießen.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos, das komplette Programm finden sie hier.