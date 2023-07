Das Kirchengemeindeamt Nürnberg bekommt zum 1. November 2023 einen neuen Leiter. Der 41-jährige Alexander Wexler wurde in der letzten Sitzung vom Dekanatsausschuss gewählt, teilte das Dekanat am Montag mit. Als Leiter des Kirchengemeindeamtes ist Wexler zugleich Geschäftsführer der Gesamtkirchengemeinde Nürnberg. Er übernimmt das Amt von Jochen Reger.

Wexler ist Diplom-Betriebswirt (FH) und arbeitete 15 Jahre lang bei einem mittelständischen Automobilzulieferer in Lauf an der Pegnitz als geschäftsführender Gesellschafter in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, Controlling, IT und Personal, hieß es weiter. Außerdem ist der 41-Jährige Mediator, Selbstbehauptungs- und Resilienztrainer sowie Business-Coach.

"Herr Wexler bringt enorme wirtschaftliche, analytische und konzeptionelle Fähigkeiten mit und ist dabei stets am Menschen und dem kirchlichen Auftrag orientiert", sagte Stadtdekan Dr. Jürgen Körnlein laut Mitteilung. Wexler bedankte sich für die Wahl und sagte, er freue sich auf die neue Aufgabe im Kirchengemeindeamt. "In Zeiten von großen Unsicherheiten und Veränderungen möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass gemeinsam die Weichen bestmöglich chancen- und zukunftsorientiert gestellt werden können."

Das Kirchengemeindeamt (KGA) ist die Geschäftsstelle der Evangelisch-Lutherischen Gesamtkirchengemeinde (GKG) und des Dekanatsbezirks Nürnberg und betreut 45 Kirchengemeinden und 20 weitere Dienststellen im Dekanatsbezirk. Wichtige Bereiche seiner Arbeit sind Personal, Finanzen, Bau und Meldewesen.