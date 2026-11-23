Die Herbsttagung der bayerischen Landessynode steht im Zeichen weitreichender Strukturreformen. Diskutiert werden Regionalgemeinden, neue Formen der Zusammenarbeit und die Zukunft kirchlicher Arbeit vor Ort. Begleitet werden die Beratungen von Protesten, kontroversen Debatten und wichtigen Entscheidungen für die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern. Unsere Bildergalerie zeigt Eindrücke von Gottesdienst, Demonstration und den Beratungen in Amberg.

Sonntag, 22. November 2026

Die Herbstsynode startet mit einem feierlichen Gottesdienst in der Amberger Paulanerkirche. Am Eingang treffen die Synodalen auf eine Demonstration: Mit Gesang und Bannern protestieren rund 80 Menschen gegen das geplante Gesetzt zu den Regionalgemeinden. Die Tagung beginnt dann mit Grußworten, dem Rechenschaftsbericht des Landessynodalausschusses und einem Bericht von der Tagung der EKB/VELKD.