Die Galluskirche in Pappenheim: 1200 Jahre Tradition

Seit rund 1200 Jahren hat sich recht wenig an der Galluskirche in Pappenheim geändert. Nachdem das Kloster St. Gallen die Kirche im 9. Jahrhundert bauen ließ und nach ihrem Gründer Gallus benannte, wurde sie im 11. Jahrhundert umgebaut. Anfang des 15. Jahrhunderts wurde der Chor, die Sakristei und die kleine Seitenkapelle erbaut. Seit dem 17. Jahrhundert wird sie als Friedhofskirche genutzt und ist seit 1870 im Eigentum der politischen Gemeinde, die von der Kirche aus vor über 1200 Jahren ihren Anfang genommen hat.

Innenausstattung

Alles was man neben offensichtlich neuzeitlichen Elementen in der Kirche heute an Ausstattung sieht, ist jünger als die Kirche selbst und steht daher immer etwas im Schatten des Baus an sich. Die Galluskirche hat einen spätgotischen Flügelaltar. Dieser Marienaltar wurde rund um 1520 von Nürnberger Meistern angefertigt.

Das rund sechs Meter hohe, schlanke Sakramentshaus geht auf das Jahr 1486 zurück, das eichene Kirchengestühl wurde um 1500 erarbeitet und mit kunstvollen Schnitzereien versehen. Im Zuge von Erneuerungen sind viele Wandmalereien aufgetaucht, die unter Anderem auch den Heiligen St. Gallus darstellen.

Grabsteine

Auffällig sind außerdem die zahlreichen Grabsteine innen und im Außenbereich der Kirche. In den vergangenen Monaten wurden die 61 Epitaphien in und um die Galluskirche fotografisch und textlich erfasst. Einer der alten Grabsteine wurde bereits im 16. Jahrhundert angefertigt. Die lateinischen Inschriften sind übersetzt worden und die Sammlung soll bald in Buchform veröffentlicht werden.

Die Steine erzählen ausführlich von Schicksalen früherer Pappenheimer – reiche Familien, die sich hier verewigt haben oder von Jünglingen, die zur Ausbildung in die Ferne zogen und jung ums Leben kamen.