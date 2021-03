Internationaler Frauentag: 9 Frauen, die jeder kennen sollte

Sie forderte von der Bekennenden Kirche, die verfolgten Juden in die Fürbitten aufzunehmen, und ließ sich nach der Pogromnacht pensionieren, weil sie für das NS-System nicht mehr arbeiten wollte. Von 1928 an gehörte Elisabeth Schmitz der deutschen Sektion des "Weltbunds für internationale Freundschaftsarbeit der Kirchen" an. Der Weltbund war die erste ökumenische Friedensorganisation und setzte sich in den 1920er-Jahren vor allem für Abrüstung und Minoritätenfragen ein. 1934 schloss sich Elisabeth Schmitz der Bekennenden Kirche an. Ein Jahr später schrieb sie eine Denkschrift, in der sie sich beherzt gegen die antijüdische Hetze in der Presse wendete. Zum 31. Dezember 1938 quittierte sie ihren Dienst als Lehrerin. Da war sie 45 Jahre alt. In ihrem Wochenendhäuschen versteckte sie "nichtarische" Gäste. Nach Kriegsende nahm sie ihren Schuldienst wieder auf. Ein umfassendes Porträt zu Elisabeth Schmitz lesen Sie auf der Seite der "Evangelischen Christinnen und Christen im Nationalsozialismus".

Amalie Rehm – Diakonisse und Managerin in Neuendettelsau