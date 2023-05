Evangelische Kirchen in Bayern

Christuskirche in Neunkirchen am Brand – Evangelische Kirche im Dekanat Gräfenberg

Nur der tatkräftigen Einsatz der Gemeindemitglieder hat es den evangelischen Christen in Neunkirchen am Brand ermöglicht, in einer eigenen Kirche Gottesdienste zu feiern. Die Christuskirche bildet in ihrer modernen Bauweise einen starken Kontrast zu den restlichen Gebäuden des Markts. Ein Rundgang.