Klimaneutral in dreizehn Jahren: Dieses ehrgeizige Ziel hat sich die bayerische Landeskirche gesetzt. Erreichen will sie unter anderem mit einem Klimaschutzgesetz.

Doch noch ist nicht klar, wann die Synode das Gesetz verabschieden kann. Auf ihrer Tagung im Herbst 2021 stimmten die Synodalen einem Dringlichkeitsantrag zu, die Klimaziele in einem eigenen Gesetz festzuschreiben. Zu den Synodalen, die den Antrag einbrachten, gehörte auch Kilian Deyerl. Er ist einer der drei Jugend-Synodalen, die von der Evangelischen Jugend in Bayern in die Synode entsendet werden.

Klimaschutzgesetz erst 2024?

Deyerl bemängelt, man lasse sich mit dem Gesetz zu viel Zeit. Wenn man wirklich bis 20135 klimaneutral werden wolle, müsse man viel schneller ins Handeln kommen. Das Klimaschutzgesetz habe ursprünglich im Herbst 2022 zur Abstimmung stehen sollen. "Nun sieht es so aus, dass man das wahrscheinlich erst bis 2024 vorlegen kann, also knapp zwei Jahre später", sagt er im Sonntagsblatt-Gespräch.

Dann hätte die Landeskirche noch elf Jahre Zeit, ihre Vorhaben umzusetzen. Doch Deyerl gibt zu bedenken, dass ein beschlossenes Gesetz Zeit brauche, bis es zu wirken beginne. Und in die Tat umsetzen müssten es schlussendlich nicht das Landeskirchenamt, sondern die Gemeinden und Einrichtungen vor Ort. "Die werden diejenigen sein, die Heizungen austauschen oder sich um die Sanierung kümmern müssen."

Die Gründe für die zeitliche Verzögerung sieht Deyerl vor allem in der finanziellen Lage der Landeskirche. Die Umsetzung sei natürlich mit erheblichen Kosten verbunden. "Und nachdem wir mit Blick auf weniger Kirchenmitglieder sowieso schon zurück bauen müssen, ist es natürlich schwierig, so ein großes Projekt von finanzieller Seite durchzubringen", sagt er.