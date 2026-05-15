Der 104. Deutsche Katholikentag ist am Mittwochabend (13. Mai) auf dem Würzburger Residenzplatz eröffnet worden – unter Donnerwetter und großem Zuspruch. Bis Sonntag, 17. Mai, versammeln sich rund 30.000 Ticketinhaber:innen sowie zusätzliches Laufpublikum in der fränkischen Barockstadt, die bereits zum fünften Mal Gastgeberin des traditionsreichen Großereignisses ist. Rund 900 Veranstaltungen an etwa 40 Orten in der Innenstadt stehen auf dem Programm, viele davon kostenlos zugänglich.

Steinmeiers letzter Appell: Ökumene als Vermächtnis

Den emotionalen Höhepunkt der Eröffnungsfeier setzte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In dem, was er selbst als seine letzte Rede als Staatsoberhaupt auf einem Katholikentag bezeichnete, appellierte der Protestant unter großem Applaus:

"Mehr Ökumene wagen!" Steinmeier mahnte zugleich zur Überwindung einer gesellschaftlichen Weltuntergangsstimmung. Man müsse aufhören, "das Land in den Abgrund zu reden", und stattdessen – wie der Katholikentag selbst – Orte des Mutes und des Aufstehens schaffen.

Kirche als politische Kraft: Zwischen Anspruch und Verantwortung

Unter dem biblischen Leitwort "Hab Mut, steh auf!" formulierten die Veranstalter einen klaren politischen Auftrag. ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp betonte, eine Kirche, die sich zu Menschenwürde, Solidarität und konkretem Handeln bekenne, sei notwendigerweise eine politische Kirche – und dürfe nicht "hinter Kirchentüren verschwinden".

Würzburgs Bischof Franz Jung ergänzte, Christ:innen seien ein "Netzwerk der Hoffnung", das die Gesellschaft bereichere. Der Oberbürgermeister Martin Heilig (Grüne) wünschte sich das Treffen als "kulturelles Bürgerfest" – einen Gegengewicht zum gesellschaftlichen Rückzug ins Private.

Himmelfahrt auf dem Residenzplatz: Jungs Abfuhr an die Despoten

Am Donnerstag, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, rückte Bischof Franz Jung die spirituelle Dimension des Katholikentags in den Vordergrund – und wurde dabei überraschend direkt. Vor hunderten Gläubigen auf dem Residenzplatz rief er zum Mut auf, die drängenden Fragen des Glaubens zu stellen: die Rolle der Frau in kirchlichen Ämtern, das Verständnis von Synodalität, die Verhinderung von Machtmissbrauch.

Unmissverständlich wandte sich Jung gegen irdische Herrschaftsansprüche, die das Christentum für sich vereinnahmen:

"Wage den Widerspruch gegen alle Machthaber dieser Welt, die sich in Allmachtsfantasien ergehen", sagte er in seiner Predigt.

Das Reich Christi gründe nicht auf Gewalt oder Einschüchterung, sondern auf gegenseitigem Dienen. Christen seien besonders gerufen, für die Würde aller einzutreten – für Kranke und Sterbende, für den Schutz ungeborenen Lebens, für Menschen mit Behinderung.

Ökumenische Töne kamen von Anne Gidion, Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD): Mut bedeute, "den Blick vom Himmel zu lösen und sich dem Leben zuzuwenden" – und darauf zu vertrauen, dass der Weg weitergeht, auch wenn er noch nicht zu erkennen ist.

EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Fehrs wünschte den Gläubigen in einem Grußwort, dass der Himmel die Herzen weite – denn in diesen Zeiten brauche es besonders Gemeinschaft, Hoffnung und Segen.

"Kann der Täter Richter sein?" – Missbrauchsaufarbeitung ohne Ausweg?

Am Donnerstagnachmittag wurde der Katholikentag grundsätzlich: In einem Podiumsgespräch mit Bischof Jung diskutierten Betroffenenvertreter und Experten, wie kirchlicher Missbrauch wirklich aufgearbeitet werden kann. Die Bundesbeauftragte gegen sexuellen Missbrauch, Kerstin Claus, machte deutlich, dass das Strafrecht allein nicht greife – Verjährungsfristen schließen viele Fälle von vornherein aus.

Was es stattdessen brauche, sei "nachholende Gerechtigkeit": eine klare Benennung von Verantwortung, rückwirkend wie gegenwärtig – durch Kirche und Staat gleichermaßen.

Claus kritisierte, dass die Kirchen zu wenig darauf drängen, unabhängige Landesaufarbeitungskommissionen in den Bundesländern durchzusetzen. Jung seinerseits beklagte fehlendes staatliches Engagement. Der Jurist Stephan Rixen, früher in der Aufarbeitungskommission des Erzbistums Köln, sah das Problem auch auf staatlicher Seite: Der Staat müsse sich fragen, "wo er in seinen eigenen Strukturen versagt hat" – das Thema werde bis heute beiseite gedrückt.

Manfred Schmitz vom Betroffenenbeirat der Deutschen Bischofskonferenz schilderte eindringlich, dass die Meldungen nicht abreißen:

Wöchentlich erreichten ihn mindestens zwei neue Sachverhalte – "so widerwärtige Geschichten, dass sie fast unvorstellbar sind".

Sein Fazit: Unabhängige Aufarbeitungsstellen seien überfällig – nicht nur für die Kirche, sondern für alle gesellschaftlichen Bereiche.

Sehnsuchtsort oder Anwältin? Der Streit ums Wesen der Kirche

Am Freitag brachte Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) eine Gegenstimme in die Debatte. Viele Menschen erwarteten von der Kirche vor allem spirituelle Impulse, sagte die Politikerin, die selbst katholische Theologie studiert hat – keine "Austauschbarkeit oder Beliebigkeit". Wer dem Zeitgeist gefallen wolle, verliere das Alleinstellungsmerkmal der Kirche.

Ihr Plädoyer: Kirche solle Sehnsuchtsort sein – mit Ritualen, Liturgie und den jahrtausendealten Geschichten der Bibel, "etwas, das sich nicht sofort erschließt, das ein bisschen quer steht zu einer Welt, die schnell und flüchtig ist."

Es war nicht das erste Mal, dass Klöckner mit solchen Äußerungen aneckte – schon beim Evangelischen Kirchentag in Hannover hatte sie eine ähnliche Kontroverse ausgelöst.

Den Gegenpol setzte Heiner Wilmer, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz:

"Kirche kann gar nicht anders als politisch sein, weil das Evangelium Politik pur ist."

Nicht parteipolitisch, nicht tagespolitisch – aber Kirche müsse Anwältin sein, sagte der Hildesheimer Bischof am Rande des Katholikentags. Als Beispiel nannte er Klima- und Umweltschutz: "Kirche muss den Schrei der Schöpfung hören."

Merz in Würzburg: Selbstkritik, Zukunftsversprechen – und Protest vor der Tür

Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellte sich am Freitag beim Katholikentag den Fragen junger Menschen – und zeigte sich dabei ungewohnt selbstkritisch. Der politische Streit in der Koalition bringe zu wenig Ergebnisse, räumte er ein: "Vielleicht streiten wir im Augenblick zu viel." Auch seinen eigenen Kommunikationsstil hinterfragte er offen:

"Ich weiß, dass ich in meiner Kommunikation etwas verbessern muss, damit diese Botschaft besser verstanden wird."

Die Botschaft, die er vermitteln will: Optimismus statt Katastrophenmodus. Deutschland habe trotz Ukraine-Krieg und Nahost-Konflikt "so großartige Chancen" – gerade für junge Menschen. Seine wichtigste Aufgabe als Kanzler sei es, Stabilität nach innen und außen zu bewahren und Zukunftsangst zu nehmen. Dafür erhielt er Applaus.

Lisa Quarch, Geistliche Leiterin des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend, hatte zuvor gemahnt, Politikverdrossenheit und Radikalisierung unter Jungen nähmen zu, wenn sie im Diskurs wenig Gehör fänden. Mit einem Verweis auf Ignatius von Loyola, den Gründer des Jesuitenordens, plädierte sie dafür, in der Politik das Argument des anderen ernstzunehmen – statt es zu entkräften.

Vor dem Congress Centrum demonstrierten derweil einige Hundert Menschen gegen den Kanzlerauftritt, aufgerufen unter anderem vom "Offenen Antifaschistischen Treffen"

Klare Haltung, große Themen: Was den Katholikentag 2026 prägt

AfD-Mandatsträger bleiben von den Podien ausgeschlossen – daran ließ Stetter-Karp auf der Eröffnungspressekonferenz keinen Zweifel. Inhaltlich stehen Ökumene, Synodalität und die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals im Mittelpunkt, darunter die Frage, ob die Kirche diese Aufarbeitung selbst leisten kann oder staatlicher Intervention bedarf. Das Treffen kreist damit um Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt – Themen, die weit über die Kirchenmauern hinausweisen.

Von Mainz 1848 bis Würzburg 2026: Hintergrund und Organisation

Der Katholikentag ist kein kirchliches Amtstreffen, sondern ein von Laien organisiertes Gesprächsforum zwischen Kirche und Gesellschaft – seit 1848, als sich die erste Generalversammlung in Mainz traf. Während des Bismarck'schen Kulturkampfs wurde er zum Sammelbecken des katholischen Widerstands, unter dem Nationalsozialismus ganz ausgesetzt. Seit 1950 findet er alle zwei Jahre statt, heute ausdrücklich offen auch für Nichtkatholiken. Veranstalter ist das ZdK, Gastgeber die Diözese Würzburg. Rund 1.700 Personen – davon 1.400 Ehrenamtliche – tragen das Treffen, das mit rund 7,4 Millionen Euro aus kirchlichen, Landes-, Bundes- und städtischen Mitteln finanziert wird.