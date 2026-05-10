Idyllisch inmitten von sanften Hügeln und Weinbergen gelegen und vom Main durchzogen, gilt Würzburg als Touristen-Hotspot. Die Würzburger Residenz, die Festung Marienberg, der Kiliansdom und viele weitere Kirchen und Klöster prägen das Stadtbild. Von Mitte März bis in den Spätherbst ist der Brückenschoppen, also das Trinken eines Glas Weins auf der Alten Mainbrücke, für Einheimische wie Gäste obligatorisch und steht sicher bei vielen Katholikentagsbesuchern ab dem 13. Mai auf der To-Do-Liste.

Beobachtet wird man beim Weintrinken von zwölf in Stein gehauenen Heiligen. "Unter diesen zwölf gibt es kaum eine Figur, die aus heutiger Sicht keine migrantische Geschichte mitbringt – von Schottland bis Italien", erklärt der katholische Hochschulpfarrer Burkhard Hose. Für ihn ist das ein schönes Symbol dafür, wie modern und weltoffen Würzburg heutzutage ist. Mehr als 25.000 Studierende bei rund 130.000 Einwohnern prägen die Stadt und sorgen dafür, dass Würzburg laut eigenen Angaben einen vergleichsweise niedrigen Altersdurchschnitt von 41 Jahren hat.

Würzburg: Gastgeber des 104. Deutschen Katholikentags

Vom 13. bis 17. Mai wird die Stadt zudem Gastgeber des 104. Deutschen Katholikentags. Unter dem Leitwort "Hab Mut, steh auf!" greift das Treffen die biblische Erzählung von der Heilung des Bartimäus auf. Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp, versteht die Ermutigung aus dem Markusevangelium ausdrücklich auch politisch: Der Katholikentag wolle Menschen bestärken, für ihren Glauben einzustehen und die Menschenwürde zu verteidigen. Zugleich richte sich der Blick gegen Hass und Hetze, die das gesellschaftliche Klima vergifteten.

Insgesamt sind rund 900 Veranstaltungen geplant – von großen Konzerten bis zu Gesprächen in kleiner Runde. Der Katholikentag konzentriert sich dabei auf die drei Bereiche "Geistliches – Kulturelles – Politisches" und will Antworten auf die Herausforderungen einer zukunftsfähigen Gesellschaft und Kirche suchen. Themen wie Krieg, Klimawandel, soziale Spaltung und Vertrauenskrisen in Politik und Kirche ziehen sich durch das Programm.

Auch politisch ist das Treffen hochkarätig besetzt. Zur Eröffnung in der Würzburger Innenstadt werden Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig (Grüne), Bischof Franz Jung sowie ZdK-Präsidentin Stetter-Karp erwartet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich am 15. Mai unter dem Titel "Gemeinsam Zukunft gestalten" den Fragen junger Menschen. Zu den weiteren Gästen zählen unter anderem Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU), Entwicklungsministerin Reem Alabali-Radovan (SPD), Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU), Bodo Ramelow (Linke), Ricarda Lang (Grüne), Manfred Weber (CSU) sowie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer.

Schwerpunkt Demokratie und Zusammenhalt

Ein Schwerpunkt liegt auf Demokratie und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Steinmeier spricht etwa bei einem Podium unter dem Titel "Wir sind die Demokratie" über die Rolle von Zivilgesellschaft und Ehrenamt. Weitere Veranstaltungen befassen sich mit Fake News, politischer Angst und Demokratiebildung. Auch die Vereinnahmung christlicher Symbole durch rechte Ideologien wird diskutiert – unter anderem mit der Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich.

Kirchenpolitisch stehen Ökumene, Synodalität und die Aufarbeitung von Missbrauch im Mittelpunkt. Dabei diskutieren unter anderem ZdK-Präsidentin Stetter-Karp und Bischof Heiner Wilmer über den Synodalen Weg. Die Missbrauchskrise wird in mehreren Formaten aufgegriffen, auch mit der Frage nach staatlicher Verantwortung in der Aufarbeitung.

Der Schlussgottesdienst findet am Sonntag auf dem Residenzplatz statt. Der Katholikentag ist Teil einer langen Tradition: Alle zwei Jahre richtet das ZdK das Treffen in einem anderen Bistum aus, im Wechsel mit dem Evangelischen Kirchentag. Zuletzt fand der 103. Katholikentag 2024 in Erfurt statt, der nächste ist für 2028 in Paderborn geplant. Der Evangelische Kirchentag gastiert 2027 in Düsseldorf.