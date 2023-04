Bedford-Strohm ruft russische Christen zu Widerstand gegen Krieg auf

Donnerstag, 6. April 2023, 10.55 Uhr: Der bayerische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm hat die Christen in Russland zum Protest gegen den Angriffskrieg gegen die Ukraine aufgerufen. Er rufe die "Schwestern und Brüder in der russischen Kirche" auf, diesen "illegalen und unmoralischen Angriffskrieg" der russischen Armee nicht länger hinzunehmen, sagte Bedford-Strohm in seiner Osterbotschaft und ergänzte: "Wehrt euch dagegen! Lasst uns alle gemeinsam Wege heraus aus diesem Verderben für die ukrainische und die russische Nation finden!"

Mehr als zwei Milliarden Christen weltweit vereine in diesen Tagen die Freude über die Auferstehung Jesu Christi, die sie an Ostern feiern. Menschen, die durch schlimme Zeiten gegangen seien, hätten durch die Osterbotschaft "Kraft und Zuversicht" gewonnen.

"Der Tod hat nicht gesiegt. Das ist am Grab bei Jesus so. Und das wird auch bei mir so sein. Und das wird am Ende auch die ganze Welt erfahren", sagte Bedford-Strohm.

Denn die Auferstehung Jesu Christi "gibt uns Kraft in der Seele", betonte der Landesbischof.

Die Botschaft von der Auferstehung sei darum so glaubwürdig, weil Jesus die Gewalt und den Tod selbst erlitten habe, sagte Bedford-Strohm weiter. Jesus stehe an der Seite aller Menschen, die unter Gewalt und Krieg litten, wie zurzeit in der Ukraine: "Lasst uns als Christinnen und Christen den Schrei Jesu Christi am Kreuz in den Ruinen der zerstörten ukrainischen Städte hören!" Wenigstens die Kirchen sollten alle Feindschaft überwinden "und an der Seite des Gekreuzigten in den geringsten seiner Schwestern und Brüder stehen".

Marx: Krieg darf sich nicht jahrelang hinziehen

Donnerstag, 6. April 2023, 00.05 Uhr: Der Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx hat angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine die Verantwortlichen auf allen Ebenen aufgerufen, "Wege zu suchen und zu finden, diesen Krieg zu beenden". Es müsse erreicht werden, dass "nicht Tausende von Menschen weiter sterben, Hass über Generationen gesät wird und eine weltweite Aufrüstung stattfindet", die letztlich zu Lasten der Armen gehe, sagte Marx laut Manuskript in seiner Predigt am Karfreitag (7. April) zum "Kreuzweg der Völker", teilte das Erzbistum mit. Die traditionelle Karfreitagsprozession in der Münchner Innenstadt wird in der Jesuitenkirche St. Michael eröffnet. Die Prozession zieht dann zum Marienplatz, wo bei der Kreuzwegandacht für einen gerechten Frieden in der Ukraine gebetet wird.

In der Ukraine finde "durch den Angriffskrieg in der Verantwortung von Präsident Putin ein furchtbarer Kreuzweg statt", sagte Marx. Die Verteidigung gegen einen Angreifer sei gerechtfertigt und deswegen auch die Unterstützung derer, die angegriffen werden.

Dennoch dürfe laut dem Kardinal "nicht hingenommen werden, dass sich ein Krieg über Jahre hinzieht, ohne dass auch nur sichtbar wird, wie das enden soll".

Die Rhetorik von Sieg und Niederlage helfe nicht weiter, sondern führe in eine falsche Richtung. Auch werde laut Marx eine Aufrüstung die Welt nur unsicherer machen.

Der Erzbischof wies auf Parallelen hin zwischen dem Leidensweg Jesu in Jerusalem vor 2000 Jahren und dem "realen schrecklichen Kreuzweg von Völkern und vielen einzelnen Menschen mit ihren persönlichen Lebensschicksalen". Viele dieser Kreuzwege blieben ungenannt oder würden von der Öffentlichkeit und den Medien übersehen. Oder sie stünden einmal kurz im Blickfeld und würden wieder aus der Wahrnehmung verschwinden, obwohl die Probleme und die Folgen der Katastrophen manchmal über Jahrzehnte blieben. Er stelle sich die Frage, ob der Krieg in der Ukraine auch bald "zu einer so alltäglichen Nachricht" werde. Das dürfe nicht sein, betonte der Kardinal.

Regionalbischöfin: Gott ist bei den Verzweifelten

Mittwoch, 5. April 2023: Die Nürnberger evangelische Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern predigt im Karfreitags-Gottesdienst (7. April, 10 Uhr) in der Nürnberger Lorenzkirche darüber, dass Gott auf der Seite derer steht, die zu Opfern gemacht werden. Er sei da, "wo die Ungerechtigkeit zum Himmel schreit", so die Regionalbischöfin, heißt es in einer Mitteilung. Sie betont weiter, wenn noch so viele Fake News glauben machten, Gott stehe den Aggressoren dieser Welt bei, wenn sogar eine Kirche sich nicht zu schade dafür sei, sich den Mächtigen anzudienen,

"seit Karfreitag ist die Botschaft nicht mehr aus der Welt zu bringen: Gott selbst ist bei den Verzweifelten, den sinnlos Sterbenden, den ihrem Schicksal Ausgelieferten".

Den Gottesdienst in der Lorenzkirche gestaltet Hann von Weyhern gemeinsam mit Pfarrerin Claudia Voigt-Grabenstein. Der Bachchor St. Lorenz singt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Matthias Ank Ausschnitte aus der Johannespassion von Johann Sebastian Bach, sowie Felix Mendelssohn-Bartholdys "Ihr Töchter Zions".