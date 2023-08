Glosse #waspfarrerInnensomachen

In der Hitze greift der Pfarrer natürlich zum Barett

Die Rechtssammlung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist außen grün und innen sehr dick: Auf über 4400 Seiten werden Vorschriften aufgelistet. Im Alltag von Theolog*innen, Stichwort: #wastheologinnensomachen, ergeben sich jedoch immer wieder Situationen, die Zweifel an der Sinnhaftigkeit so mancher Verordnung aufkommen lassen. Redakteurin Larissa Launhardt nimmt diese humorvoll ins Gebet.