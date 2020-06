Ein zerteiltes Leben: Ulrich Leupold - von den Nazis verfolgt, von seiner Kirche im Stich gelassen

"Als die Nazis an die Macht kamen, war Ulrich Theologiestudent. Als das Theologiestudium (an der Kirchlichen Hochschule der BK [Bekennenden Kirche]) verboten wurde, setzte er sein Studium im Untergrund fort. Der Vorlesungsort mußte beständig gewechselt werden, und Ulrich war einer der Studenten, die bekannt gaben, wo die nächsten Vorlesungen stattfinden würden. Er geriet unter Verdacht, und sein Zuhause wurde von der Gestapo durchsucht – sie fanden nichts –, aber er mußte von nun an äußerst vorsichtig sein. Schließlich wurde ihm klar, daß er das Land verlassen mußte. Glücklicherweise hatte er Verwandte in England. Er bekam die Erlaubnis, sie zu besuchen."

Ulrich Leupolds kanadische Ehefrau Gertrude schrieb diese Zeilen an den Berliner Kirchenmusiker und Musikwissenschaftler Dieter Zahn - fast 20 Jahre nach dem Tod des Liederdichters und Theologen am 9. Juni 1970.

Ulrich Leupold und der Zweite Weltkrieg

Wie viele andere Verfolgte und Überlebende des Holocaust tat sich Leupold nach dem Krieg schwer, über das Erlebte zu sprechen: "Mein Mann wollte nicht über seine Jahre in Berlin sprechen. Ich erfuhr das Wenige, was ich weiß, von seiner Mutter, die nach dem Krieg zu uns zog. Auch sie mußte sich wegen ihrer jüdischen Vorfahren während des Krieges verstecken. Schon ihre Eltern waren Christen gewesen. Ihre einzige Schwester Paula Igel wurde im Konzentrationslager ermordet."

Die Rolle der Kirche

Es sind wenige Zeilen, aber sie sagen viel über eine Kirche, die in ihrer breiten Mehrheit dem NS-Rassenwahn nicht entgegentrat, nicht einmal für die eigenen Mitglieder, wenn diese jüdischer Herkunft waren, und auch nicht die gern zur Widerstandsorganisation hochstilisierte Bekennende Kirche.

Dieter Zahn war viele Jahre Organist an der Martin-Luther-Kirche in Berlin-Neukölln. Als der gebürtige Weißenburger herausfand, dass einer seiner Vorgänger als Kirchenmusiker der Gemeinde von den Nationalsozialisten und seiner Kirche als "Halbjude" verfolgt wurde, erforschte er Ende der 80er-Jahre dessen Geschichte: Evaristos Glassner (1912-1988) war der Sohn einer ostpreußischen Pfarrerstochter und eines österreichischen Mathematikers mit jüdischen Wurzeln.

Dieter Zahn und Evaristos Glassner

Als der junge Kirchenmusiker Glassner 1935 durch die Reichsmusikkammer Kündigung und Berufsverbot erhielt ("keine Eignung im Sinne der nationalsozialistischen Staatsführung"), widersetzte der Kirchenvorstand sich zunächst. Das ist umso bemerkenswerter, als der Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, Pfarrer Kurt Saran, "Deutscher Christ" und ein persönlicher Spezi von "Reichsbischof" Müller war.

Doch als es um die Berufung des jungen Kirchenmusikers zum Kirchenbeamten ging, machte die Kirchenleitung einen Rückzieher. Gesetz ist schließlich Gesetz, auch wenn es ein menschenverachtendes Rassegesetz ist. Evaristos Glassner emigrierte in die Niederlande. Im Amsterdamer Kreis um Julius Spier war er für die Musik zuständig. Auch Etty Hillesum (1914-1943) lernte er hier kennen.

Anders als Hillesum, die in Auschwitz-Birkenau starb und bewegende Tagebücher mit großer spiritueller Tiefe hinterließ, überlebte Glassner. Nach Deutschland kehrte er nicht mehr zurück. Zahn hat ihn kurz vor seinem Tod 1988 noch kennengelernt.

Der Kirchenmusiker Ulrich Siegfried Leupold

Bei seinen Recherchen in Berlin stieß Zahn auch auf die Geschichte des "Halbjuden" Ulrich Siegfried Leupold. Auch sie ist eine eher stille Geschichte.

Geboren wurde er am 15. Januar 1909 in Berlin. Sein Vater Anton Wilhelm Leupold war ein namhafter Organist; er wirkte an der 1945 zerstörten St.-Petrikirche in Berlin-Mitte. Seine Mutter Gertrud, Sängerin und Musiklehrerin, stammte aus einer evangelischen Familie mit jüdischen Wurzeln.

Nach dem Abitur 1927 fing Leupold in Berlin ein Theologie- und Musikwissenschaftsstudium an. "Offenbar schwebte ihm schon als Student eine Tätigkeit vor, die Musik, Musikwissenschaft und Theologie verband", schreibt Dieter Zahn. Leupold war erst 23, als er 1932 mit einer Arbeit über "Die liturgischen Gesänge der evangelischen Kirche im Zeitalter der Aufklärung und der Romantik" promovierte - bis heute ein Standardwerk. Die Folgen der antisemitischen NS-Gesetzgebung zeigten sich für den jungen Musikwissenschaftler und Theologen auch daran, dass sein Name als einer der Mitarbeiter am "Handbuch der Deutschen Evangelischen Kirchenmusik" (Göttingen 1935 ff.) nicht auf die Titelseite gesetzt werden durfte.

Da ihm noch zwei Semester fehlten, um das Theologiestudium abzuschließen, studierte er 1935/1936 an der illegalen Kirchlichen Hochschule der Bekennenden Kirche, die unter der Leitung von Martin Albertz stand. Im Juni 1937 legte er mit Erfolg das erste Theologische Examen ab und begann ein Vikariat.

Nach nur sechs Monaten brach er dieses 1938 ab und entschloss sich für den Gang ins Exil.

1940 erschien sein Name und der seiner Mutter im berüchtigten "Lexikon der Juden in der Musik" von Herbert Gerigk und Theophil Stengel. Viele der darin verzeichneten Musiker, denen die Flucht nicht gelang, wurden ermordet.

Über die Zwischenstation England, wo seine Schwester Barbara verheiratet war, erreichte Leupold die USA. Von dort ging er 1939 nach Kanada, um in Kitchener (Ontario) bis 1942 als "assistant pastor" zu arbeiten.