Herr Stahl, seit wann und warum beschäftigen Sie sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch in der evangelischen Kirche?

Andreas Stahl: Ich hatte mich für meine Doktorarbeit ab 2016 relativ viel mit Traumaforschung auseinandergesetzt. Dabei habe ich gemerkt, dass das nicht geht, ohne sich mit dem Thema sexueller Missbrauch zu beschäftigen, weil er eine der Hauptursachen für traumatische Erfahrungen in unserer Gesellschaft ist. Mir wurde dann klar: wenn ich mich als Theologe mit Traumata in Folge von Missbrauch beschäftige, dann geht das nicht, ohne auch auf den eigenen, den innerkirchlichen Kontext zu schauen. Was passiert da an traumatischer Gewalt? Das war der Weg von der Traumaforschung zum Thema Missbrauch hin zum Missbrauch in Kirchen.

Gerade arbeiten Sie an einem Habilitationsprojekt zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche.

Genau. Als ich die Doktorarbeit 2018 abgeschlossen hatte, war von Seiten der Evangelischen Kirche noch wenig passiert in der Aufarbeitung. Da wurde mir klar, dass es wichtig ist, da weiter dranzubleiben.

Gibt es nach Ihren Erkenntnissen spezielle evangelische Strukturen oder Besonderheiten in der evangelischen Kirche, die Missbrauch befördern?

Diese evangelischen Besonderheiten gibt es sicher. Das hat die vor einem Monat veröffentlichte ForuM-Studie gezeigt und es gab auch schon vorher Forschungsarbeiten, die darauf hingewiesen haben. Zum Beispiel die Vermischungen von Beruflichem und Privatem exemplarisch im Pfarrhaus, Tabuisierungen oder die Macht von Amtsträgern. Das idealisierte Selbstbild der evangelischen Kirche spielt auch eine Rolle. Vieles ist aber auch ambivalent. Die Rolle von Vertrauen zum Beispiel. Und ich finde auch wichtig zu sehen, dass in den Stärken eines Systems auch Risiken liegen können. Das ist in der Kirche beispielsweise das Ethos des Helfens und dass es Raum für Spiritualität gibt. Beides sind erstmal Stärken, aber auch zwei Bereiche, die besonders mit Blick auf Missbrauch in den Kirchen auch ihre Risiken haben.

Was sind die Risiken beim Ethos des Helfens und der Spiritualität?

Ein signifikanter Anteil der Missbrauchsfälle hat ja in Heimen stattgefunden. Warum waren die Kirchen so stark in die Heimarbeit und Heimerziehung involviert? Der Impuls dahinter war ja erstmal, Menschen in Not zu helfen. In den Heimkontexten gab es dann aber gravierende Probleme. Das hat den Raum für schier unbeschreibliche Gewalt geöffnet. Helfen führt sehr oft zu Machtasymmetrien. Und wenn das dann nicht mehr kontrolliert wird, kann es schnell von Machtasymmetrien zu Machtmissbrauch kommen.

Das andere ist, dass es im kirchlichen Kontext Raum für Spiritualität gibt. Das ist prinzipiell etwas Gutes, aber auch das kann ein Machtfaktor sein. Es gibt einen Fachbegriff des spirituellen Missbrauchs – da werden religiöse Vorstellungen benutzt, um Leute zu manipulieren, für eigene Interessen gefügig zu machen.

Ich finde es wichtig bei der Rede über Risiken auch auf die Stärken des Systems zu schauen, weil sich eben auch daraus Risiken ergeben. Missbrauch ist leider etwas sehr perfides.

Haben Sie in Ihren Arbeiten auch auf die katholische Kirche geschaut?

Ja, dort gibt es viel mehr Forschung als im evangelischen Bereich. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Das Thema Pfarrhaus und die Vermischung von Beruf und Privatem, diese ganz unklaren Strukturen, die sind eher etwas Evangelisches. Dann gibt es aber auch Gemeinsamkeiten. Es geht immer um Personen in mächtigen Positionen, die, auch indem sie sich Religion und Spiritualität bedienen, ihre Macht missbrauchen. Und es gibt auch spezifisch katholische Faktoren.

Was hat die evangelische Kirche in der Vergangenheit beim Thema Missbrauch versäumt?

Es wurde sehr viel versäumt und das zeigt die ForuM-Studie auch auf schmerzhaft ehrliche Weise auf. 2018 war eine wichtige Zäsur. Ab da gab es einige positive Entwicklungen, sowohl in der Prävention als auch in der Intervention und Aufarbeitung.

2018 ist zweierlei passiert. Das eine war ein wichtiges Hearing, organisiert von einer Forschungskommission, in der auch viele evangelische Betroffene gesprochen haben. Das hat Druck erzeugt. Das zweite war, dass 2018 die katholische MHG-Studie veröffentlicht wurde und damit eine katholische Aufarbeitungsstudie vorlag und eine evangelische noch nicht mal eingeleitet wurde.

Ein Aspekt, der auch vernachlässigt wird, ist die theologische Dimension. Ich glaube, dass die Kirche keine Krise bewältigen kann, wenn sie sich nicht auch mit der theologischen Dimension der Krise auseinandersetzt. Diese theologische Aufarbeitung gibt es nach meinem Eindruck bisher noch nicht so stark.

Was verstehen Sie darunter?

Ein ganz wichtiger Aspekt wäre es, den christlichen Glauben noch mal neu aus der Perspektive Betroffener zu betrachten. Also zu schauen wie haben sie den christlichen Glauben erlebt und wo sind die Schattenseiten? Es gibt ja verschiedene Themen, wo man das gut aufzeigen kann: Etwa die Probleme des christlichen Vergebungsideals oder auch speziell protestantisch die Rechtfertigungslehre, die ja auch zu so einer Egalisierung von Tätern und Opfern führen kann.

Was meinen Sie damit?

Ich sage es mal einfacher: Egalisierung bedeutet Gleichmachung. Bei der Rechtfertigungslehre geht es um Gottes Vergebung, unabhängig von dem was wir tun. Damit verlieren die Taten ganz viel von ihrer Bedeutung vor Gott. Auch die Missbrauchstaten. Damit werden Opfer schnell auf eine Ebene mit Tätern gestellt.

Ich glaube eine wichtige Herausforderung für die theologische Aufarbeitung wird sein, die Erfahrungen Betroffener als theologische Quellen oder Bezugspunkte ernst zu nehmen. Es gibt da sehr viel zu lernen über die Ambivalenz vieler christlicher Glaubensinhalte.

Was müsste besser laufen bei der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle aus der Vergangenheit?

Das ist eine große Frage. Betroffene müssten auf jeden Fall mehr gehört werden. Aufarbeitung ohne Beteiligung Betroffener geht nicht. Über die Jahre ist vieles nur auf ihren Druck hin passiert. Sie sind das entscheidende Korrektiv. Es ist auch nochmal etwas anderes, wenn man sich mit konkreten Lebensgeschichten Betroffener auseinandersetzt als nur mit Zahlen oder Statistiken.

Und was brauchen die Betroffenen selbst?

Ich finde es wichtig, dass man die jeweiligen Personen selber fragt, denn sie wissen am Besten, was sie brauchen. Es gibt unter den Betroffenen sehr viele unterschiedliche Menschen, die an unterschiedlichen Punkten stehen und auch verschiedene Positionen haben. Was sie nicht brauchen, ist Bevormundung.