Das herauszufiltern, sei die eigentliche Herausforderung. Wenn er ehemalige Studierende bei den Rummelsberger Jahresfesten treffe und diese von ihren unterschiedlichen Karrieren berichten, "da geht einem schon das Herz auf", erzählt er.

Haeffner als Inspiration

Und die Absolventen wiederum loben den Professor. So wie bei Joy Meier. Die 26-jährige jetzige Gemeindediakonin in Fürstenfeldbruck erlebte Haeffner in der EVHN als "Prof". Er sei für sie "Inspiration, Wegbegleiter und Vorbild in einem", sagt sie, "weil er es schafft, komplexe Themen greifbar und didaktisch ansprechend zu vermitteln."

Haeffners eigener Karriere half der Zufall nach. Nachdem er zwei Diplome in der Tasche hatte, traf er einen seiner Professoren an einer Kinokasse. "Wann kommen Sie zu mir zum Promovieren?", fragte der. Obwohl Haeffner nach eigenen Angaben "eine Professur nie auf der Agenda hatte", nahm er die Herausforderung an. Für seine Promotionsarbeit gab es ein "Summa cum laude". So bewarb er sich um die freigewordene Professorenstelle in Diakonik und Pädagogik an der EVHN. Wissenschaftsministerium und Landeskirche pflichteten der Berufung ausdrücklich zu.

Schule und Bildung sind sein Ding, sagt er. Er will mit anderen Diakonen und Diakoninnen die Kirche wieder nach vorn bringen.