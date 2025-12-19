Der Evangelische Campus Nürnberg (ECN) steuert auf die Fertigstellung zu: "Wir sind gerade dabei, auf die Zielgerade einzubiegen", erklärte Stefan Ark Nitsche, der Vorsitzende im Projektlenkungsausschuss, bei einem Baustellenrundgang. In rund zehn Monaten sollen die ersten jungen Menschen das neue Zentrum beziehen – langfristig rechnet die Kirche mit "bis zu 2.000 regelmäßigen Nutzerinnen und Nutzern".

Mehrere Einrichtungen werden in das Gebäude einziehen, darunter die "Evangelische Hochschule Nürnberg", die "Wirkstatt" mit früheren Arbeitsbereichen für Jugendarbeit und Gemeindedienst sowie die "Gemeindeakademie". Daneben entstehen kleinere Einheiten, und ein Teil bleibt als "Ertragsimmobilie" für künftige kirchliche Investitionen nutzbar.

Evangelischer Campus Nürnberg vereint viele Einrichtungen

Der Campus umfasst rund 30.000 Quadratmeter Geschossfläche und soll wie ein "kleines Dorf" funktionieren – mit offenen Arbeitsbereichen, Gemeinschaftszonen und spirituellen Räumen, erklärte Kirchenrätin Andrea Heußner, die für Spiritualität und Generationenarbeit in der Landeskirche zuständig ist.

Eine Schlüsselrolle soll künftig ein "Campuskoordinator" übernehmen. Michael Götz, bisher Generalsekretär des CVJM Bayern, soll die Bedürfnisse der künftigen Nutzer im Blick behalten, das Miteinander gestalten und dafür sorgen, dass der Campus ein Haus mit Ausstrahlung in die Stadt hinein wird – und ein Ort, an dem auch Nürnbergerinnen und Nürnberger willkommen sind.

Das Projektvolumen beträgt rund 223 Millionen Euro. Ark Nitsche betont, dass "kein Euro aus Haushaltsmitteln" verwendet werde, die für Kirchengemeinden vorgesehen seien. Die Investition beruhe vollständig auf "rentierlich angelegten Geldern", etwa für kirchliche Pensionen und langfristige Zukunftsprojekte.