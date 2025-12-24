In unserem Sonntags-Weihnachtsgottesdienst liest der evangelische Pfarrer Hannes Schott die biblische Weihnachtsgeschichte vor und hält eine kurze Andacht. Dabei erinnert er an die Botschaft von Gottes Nähe und Liebe, die sich in der Geburt Jesu zeige.

Anhand von Bildern aus Alltag und Bibel erklärt Schott, warum Menschen Gottes Wirken oft erst im Rückblick erkennen. Mit einer Geschichte über eine Schulklasse und einen Elefanten veranschaulicht er, dass jeder nur einen Teil von Gottes Wesen wahrnehmen kann. Er ruft in seiner Andacht dazu auf, inmitten von Zweifel, Belastung und Fragen dem Vertrauen Raum zu geben – und Gottes Liebe als Kraft zu sehen, die Menschen verwandeln und stärken könne.

Der Gottesdienst endet mit Fürbitten, dem Vaterunser und einem Weihnachtssegen.