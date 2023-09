Der Gründer des Würzburger Vereins für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung, der evangelische Pfarrer Werner Schindelin, ist tot. Er starb bereits am vergangenen Freitag (15. September) nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 89 Jahren, wie seine Familie dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage am Mittwoch mitteilte. Zeitlebens engagierte sich der gebürtige Münchner Schindelin für Menschen mit Behinderung. Aus dem Verein entwickelte sich eines der größten Förderzentren Bayerns.

Eine private Begegnung als Gemeindepfarrer der Würzburger Auferstehungskirche in der orthopädischen Klinik König-Ludwig-Haus, für die er auch als Klinikseelsorger zuständig war, lieferte die Initialzündung: Mit weiteren Mitstreitern gründete er den Verein, um jungen Menschen mit Behinderung eine Beschulung und Betreuung außerhalb des Elternhauses zu ermöglichen und so auch ihre Eltern zu unterstützen. Im April 1970 startete in den Gemeinderäumen der Auferstehungskirche eine Tagesstätte mit acht Kindern mit Behinderung.

In kurzer Zeit entstanden aus dieser Anfangsinitiative mehrere Schulstandorte und Wohnheime. Im Jahr 1975 wechselte Schindelin vom Gemeindepfarramt als Religionslehrer ans damalige Mozart-Gymnasium. Für sein Engagement wurde er vielfach ausgezeichnet, zum Beispiel im Jahr 2013 mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik oder im Jahr 2000 mit der bayerischen Staatsmedaille für soziale Verdienste. Bis ins hohe Alter stieß Schindelin immer wieder neue soziale Projekte an - in und um Würzburg, aber auch darüber hinaus.

Die Beisetzung Schindelins findet im engsten Familienkreis statt. Am 29. September sind Wegbegleiter des Pfarrers um 18 Uhr zum Dankgottesdienst in die Würzburger St. Johanniskirche eingeladen. Den Gottesdienst hält seine Nachfolgerin als Gemeindepfarrerin in der Auferstehungskirche, Susanne Hötzel. Der Würzburger Dekan Wenrich Slenczka wird einen Nachruf halten.