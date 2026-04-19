Die Kosten einer Konfirmation lassen sich nicht genau beziffern. Es gibt keine offizielle Statistik, keine repräsentative Erhebung. Die folgenden Zahlen basieren auf Erfahrungsberichten aus Gemeinden und Ratgeberquellen. Sie sind Orientierungswerte.

Grob gesagt bewegen sich die Gesamtkosten meist zwischen 500 und 3.000 Euro. Ein sparsames Setting ist ab 500 Euro machbar. Die klassische Familienfeier beginnt realistisch bei etwa 1.000 Euro.

Wer ein Restaurant, eine größere Runde und zusätzliches Programm plant, sollte ab 2.000 Euro aufwärts rechnen. Je nach Anspruch, Region und Familiengröße kann das Budget auch darunter liegen – oder deutlich darüber.

Kostenposten der Konfirmation im Detail

1. Konfirmationskleidung

Für Kleidung und äußeres Erscheinungsbild geben Familien häufig zwischen 100 und 400 Euro aus. Schuhe, Friseur oder Accessoires kommen mit etwa 50 bis 200 Euro hinzu. Die Spanne hängt stark davon ab, ob neu gekauft wird, kombiniert oder auf vorhandene Kleidung zurückgegriffen wird.

2. Feier

Die Feier ist meist der mit Abstand größte Kostenpunkt – und gleichzeitig der, bei dem sich am schwersten planen lässt.

Eine Feier zu Hause kostet grob zwischen 200 und 800 Euro für Essen, Getränke und Kuchen. Was ein Restaurant kostet, hängt so stark von Ort, Anbieter und Menü ab, dass eine seriöse Zahl kaum möglich ist. Wer plant, sollte drei lokale Angebote einholen.

Für eine aufwendigere Feier mit Extras und Programm sind in vielen Fällen 800 bis 2.000 Euro realistisch – abhängig von Gästezahl und Anspruch.

3. Kirche und Gemeinde

Für die Konfirmation selbst fallen keine Gebühren an. Indirekte Kosten entstehen trotzdem: Konfirmationskerze, Bibel oder Gesangbuch kosten zusammen etwa 20 bis 80 Euro.

Auch während der Konfirmand:innenzeit können Kosten anfallen: Beiträge zu Konfi-Freizeiten oder gemeinsamen Ausflügen variieren je nach Gemeinde. Viele versuchen, diese Beträge sozial verträglich zu gestalten oder über Unterstützungsfonds abzufedern.

4. Geschenke

Konfirmand:innen erhalten insgesamt häufig Geschenke im Bereich von einigen hundert bis über 1.000 Euro – abhängig von Familienstruktur, sozialem Status und den Erwartungen im Umfeld.

Zwischen Ritual und Wettbewerb

Die Konfirmation ist ein religiöses Ritual – wird aber in vielen Familien zunehmend als aufwendiges Familienfest begangen. Das hat Konsequenzen: Was Familien ausgeben, hängt stark vom verfügbaren Einkommen ab. Unterschiede werden sichtbar – bei der Kleidung, der Feier, den Geschenken. Sozialer Vergleich entsteht, bewusst oder nicht.

Wer das wahrnimmt, kann gegensteuern: mit einer klaren Budgetentscheidung im Voraus, mit offenen Gesprächen in der Familie – und mit der Bereitschaft, eine schlichtere Feier nicht als erzwungene Sparmaßnahme zu verstehen, sondern als bewusste Entscheidung.