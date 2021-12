Es fällt schwer, ist aber nötig. Viele geschäftliche, als auch private Weihnachtsfeiern werden in diesem Jahr erneut abgesagt. Es gibt aber Alternativen. Digitale Weihnachtsfeiern über Zoom, Microsoft Teams oder andere Kommunikationsplattformen haben sich schon vergangenes Jahr bewährt. Auf den ersten Blick wirken solche Veranstaltungen oft trist oder zu distanziert. Aber mit einigen simplen Tricks kann man auch digitale Feiern zu tollen Team-Events machen. In diesem Leitfaden werden euch einige Tricks verraten. Zusätzlich gibt es tolle Spielideen.

Besonders auf Weihnachtsmärkte hatten sich viele dieses Jahr gefreut. Anfang Dezember wurden viele Weihnachtsmärkte abgesagt. Für die Standbesitzer ein harter Schlag, denn ihr Umsatz brach kurzfristig weg. Viele Stände bieten jetzt ihr Sortiment auch online an. So auch der WERKY-Weihnachtsmarkt: 50 Manufakturen bieten online ihre Arbeiten an. Die kleinen Geschenke sind alle regional, nachhaltig und von Hand gefertigt. Die Geschenke wurden ausschließlich von Menschen mit Behinderung produziert. Der Erlös kommt zu hundert Prozent den beteiligten Behindertenwerkstätten zu Gute.

3. Hausliturgie "Gott bei Euch"

Der Besuch von Gottesdiensten ist auch dieses Weihnachten ohne Einschränkungen nicht möglich. Die EKD will aber gerade in diesen Zeiten darauf aufmerksam machen, dass die starke Botschaft des Weihnachtsfestes weiter im Vordergrund steht. Jesu Geburt hat Hoffnungszeichen in die Welt gesendet. Die EKD hat deswegen ein Angebot mit Gottesdiensten für Euch zusammengestellt. Ab dem 14. Dezember gibt es jeden Tag eine Gottesdienst-Empfehlung. Hier ist für Alle etwas dabei. Online, im Radio oder auch im Fernsehen. Hier kommt Ihr zum Angebot der EKD.

Die Weihnachtszeit gilt als besinnliche Zeit, in dem man das Jahr ausklingen lässt und zurückblickt. Oft ist aber genau diese Zeit im Jahr für viele sehr stressig und mit vielen Aufgaben verbunden. Damit Ihr auch in dieser Zeit zur Ruhe und Besinnung kommen könnt, haben wir für Euch mit dem Pfarrer Hannes Schott für jeden Adventssonntag einen Gottesdienst aufgezeichnet, den Ihr immer und überall anhören könnt. Die Podcasts könnt Ihr über alle gängigen Podcast-Anbieter abrufen!

Weihnachten ist auch ein Fest der Geschichten und Erzählungen. Die Weihnachtsgeschichte wird und wurde auf vielen Wegen schnell in die weite Welt verbreitet und fasziniert immer wieder aufs Neue die Menschen. Auch Inszenierungen wie Krippenspiele gehören zu Weihnachten. Dieses Jahr werden diese Traditionen gezwungenermaßen nicht überall fortgeführt. Die deutsche Bibelgesellschaft hat deswegen eine Themenseite eingerichtet, auf der Ihr Texte, Bilder und Noten für Lieder abrufen könnt. Ihr findet tolle Anregungen, um zumindest manche Traditionen fortzuführen!

6. Weihnachten erleben - Das Buch

Weihnachten besteht nicht nur aus Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage. Für viele zählt zu Weihnachten auch die Adventszeit und die damit verbundenen Traditionen. In der Weihnachtszeit leben wir in einer großen Geschichte - das sagen die Autoren des Buches "24x Weihnachten erleben". Das Buch erhält zu jedem Tag im Dezember bis Weihnachten eine besondere Geschichte, mit der man die große Weihnachtsgeschichte besser versteht. Der Verkaufserlös geht zu 100 Prozent an die Kinder der ARCHE. Hier kommt Ihr zu 24x Weihnachten erleben.

7. "Gesegnete Weihnachten" - Türschilder mit großer Wirkung

Die Kirche im Rheinland startet dieses Jahr in der Vorweihnachtszeit eine Aktion: Im Internet könnt Ihr ein goldenes Türschild bestellen, auf dem ein QR Code abgebildet ist. Unter dem Hashtag #ichbrauchesegen kann man Bilder der kleinen Schilder auf Social-Media posten. Über den QR- Code können Segensworte abgerufen werden. Der Segen ist barrierefrei abrufbar. Durch diese Aktion rücken alle näher zusammen, nicht räumlich aber zumindest gedanklich. Hier kommt Ihr zu den Segensschildern.