Beide Bilder gehören zusammen. Die Frau, die gerade noch dabei war mit einem Kerzenhalter in der Hand den Raum zu verlassen, steigt im Bild "Frau auf der Treppe" (1825) nun die Treppe hinauf und rafft dabei mit den Händen Rock und Schürze. Wir sehen ihr dabei aus dem dunklen Keller zu. Was ist das für ein Licht, dem sie entgegengeht? Und was sieht sie bereits, was für uns nur erahnbar ist?

Wenn man sich länger in das Bild vertieft, ist es kein flackerndes Kerzenlicht, kein natürliches Licht: So ein Glanz ist nicht von dieser Welt. Vielleicht ist dieses Bild auch eine Allegorie für die Stufen des Lebens. Und am Ende des Wegs ist ein Licht. Ganz ruhig und andächtig geht die Frau mit der weißen Haube dem in die Dunkelheit hineinstrahlenden Licht entgegen, sieht ein hoffnungsvolles göttliches Licht, das in der inneren Vorstellungskraft des Betrachters an die Auferweckungsbotschaft des Ostermorgens erinnern könnte.

Er malt die untergehende Sonne und das Mondlicht als göttliches Hoffnungslicht

Die Gestaltung des Innenraums und der Fenster des Doms und auch die architektonische Bedeutung des Turms werden Friedrich immer wieder in seinen Bildern und Gesprächen mit Freunden beschäftigen. Aus der "Gartenlaube" (1818) seines Bruders Adolf heraus malt Friedrich seine Vision des Greifswalder Doms mit einem neugotischen Turmhelm, keine barocke Zwiebel, wie sie heute noch zu sehen ist, sondern ein in den Himmel strebender schlanker Spitzhelm einer gotischen Kathedrale, hinter der das Licht des Mondes strahlt. Friedrich wendet sich mit seinen religiösen Bildern gegen die wissenschaftliche Rationalisierung des Glaubens und der Natur. Anstatt das Licht der Sonne an der Höhe des Tages zu malen, als Ausdruck für die Vernunft in der Aufklärung, malt er die untergehende Sonne und das Mondlicht als göttliches Hoffnungslicht. So sind es die Übergänge des Tages zur Nacht oder der Nacht zum Tag, die ihn faszinieren und die Stimmungen seiner Zeit aufnehmen, eine Epoche des Übergangs mit der Hoffnung auf Frieden, Freiheit und eine nationale Identität als Voraussetzung für demokratische Reformen.

Im Geiste Friedrichs und seines Freundes Johann Gottlieb Giese werden im Jubiläumsjahr 2024 die Fenster im Ostchor des Greifswalder Doms nach einem Entwurf des Künstlers Ólafur Elíasson gestaltet, der sich auf die warme Farbgebung des einfallenden Lichtes der drei Ruinenfenster in Friedrichs Ölgemälde "Huttens Grab" (1823/24), das Friedrich zum 300. Todesjahr des humanistischen Dichters Ulrich von Hutten (1488-1523) geschaffen hatte, bezieht.

Im Dom kann der Besucher auch nachvollziehen, wie sich Friedrich einen Kirchenraum vorstellte: schlicht und weiß. Kein Altarbild sollte den Blick ablenken, auf dem Tisch steht allein ein großes goldenes Kreuz, auf das die Innenarchitektur des Raumes zuläuft. Die Neugestaltung im 19. Jahrhundert richtete sich nach Friedrichs Plänen, das heute sichtbare Chorgestühl, Kanzel und Altartisch wurden von seinem Bruder Christian angefertigt.

Auch in den bekannten Panoramabildern von Greifswald, als Sinnbild für die himmlische Stadt, hat er den Nicolaiturm eindrucksvoll stilisiert. Ebenso spielen die beiden anderen Greifswalder Kirchen, St. Jakobi und die Marienkirche, in diesen Bildern zusammen mit dem Dom eine wichtige Rolle als Verweis auf seine Heimatstadt: Sie sind Metapher für einen sicheren Ort, dessen Landschaft und Türme in den Himmel übergehen, wie es in den "Wiesen bei Greifswald" (1820-22) eindrucksvoll zu sehen ist.