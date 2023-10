Die christlichen Schriften schließen an all das nahtlos an: In seiner Endzeitrede spricht Jesus in Matthäus 25 vom Weltgericht und schildert, wie Gott dermaleinst die Gerechten, die "Werktätigen der Barmherzigkeit", zu seiner Rechten versammeln wird: "Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!" Die "Werktätigen der Unbarmherzigkeit" stehen vor ihm auf der anderen Seite: "Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln! (40-41)

Nach seiner bewegenden Rede vor dem Sanhedrin, der höchsten Priesterschaft des Tempels, hat der erste christliche Märtyrer Stephanus eine Vision: "Er aber, voll Heiligen Geists, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes", heißt es in der Apostelgeschichte (7, 55). Zur Rechten Gottes saß Jesus schon im Altrömischen Glaubensbekenntnis des frühen 2. Jahrhunderts.

Brillante Messias-Argumentation

In seiner brillanten Messias-Argumenta­tion in Matthäus 22, 44 (und in den Parallelstellen Markus 12, 35-37||Lukas 20, 41-44) zitiert Jesus vor den Pharisäern einen Psalm Davids. Er fragt sie: "Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen zu ihm: Davids. Er sprach zu ihnen: Wie nennt ihn dann David im Geist ›Herr‹, wenn er sagt (Psalm 110, 1): ›Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege‹? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn?" Auch die Apostelgeschichte greift dieses christologische Argument auf (2, 34).

Auf der Basis dessen, was die Bibel sagt, leitet das rabbinische Judentum und die jüdisch-orthodoxe Halacha unter anderem die Vorschrift ab, stets zuerst den rechten Schuh und dann den linken anzuziehen (Gesetzeskodex Schulchan Aruch). Beim Schuheschnüren und Schuheausziehen gilt die umgekehrte Regel: zuerst links, dann rechts. Begründung: Das Binden der Schuhe sei eine Anlehnung an das Anlegen der Gebetsriemen (Tefillin).

Schon immer waren die meisten Menschen Rechtshänder

Die meisten Menschen sind Rechtshänder. Die linke ist ihre schwächere und ungeschicktere Hand. Weil Linkshänder die Tefillin am rechten Arm anlegen sollen, gilt für sie entsprechend, dass der rechte Schuh zuerst gebunden wird und erst dann der linke. Im rabbinischen Judentum kommt also beides zusammen: einerseits die grundsätzliche Höherwertigkeit der rechten Seite, andererseits ein pragmatischer Umgang damit, wenn die stärkere Seite des Einzelnen die linke ist.

Zwischen zehn und 30 Prozent der Menschen sind Linkshänder, genaue Zahlen gibt es nicht. Dass die übergroße Mehrheit der Menschen Rechtshänder sind, ist weltweit so, und – archäologische Befunde deuten darauf hin – war wohl schon immer so. In den letzten 50 Jahren (seit 1974) waren allerdings fünf der acht US-Präsidenten Linkshänder, ebenso wie Julius Cäsar, Napoleon, Goethe und Kafka, Leonardo da Vinci und Dürer, Michelangelo, Mozart oder Beethoven. Sind Linkshänder also intelligenter, talentierter, erfolgreicher? Nein. Studien zeigen, dass Links- und Rechtshänder ähnliche IQ-Werte haben. Doch die Verteilung ist extremer: Unter Linkshändern gibt es mehr Hochbegabte, aber auch mehr Minderbegabte.