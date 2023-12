10. Frank Sinatra – I'll Be Home For Christmas

Frankie ol' blue eyes verdankt seinen Aufstieg zum Sängerstar zwar zum Teil der Mafia, aber wenn er verspricht, "I'll Be Home For Christmas", dann sei ihm das in diesem Moment vergeben. Unsere Nummer 10.

9. Marvin Gaye – I Want To Come Home For Christmas

Auch Marvin Gaye plant den Weihnachtsabend daheim zu verbringen. Anders als Frankie hatte er keine Mafia-Kontakte, dafür wurde er von seinem eigenen Vater erschossen. Sein Song belegt bei uns Platz 9.

8. Eartha Kitt – Santa Baby

Eartha Kitt ist mit dem Weihnachtsmann so vertraut, dass sie ihn mit Baby anspricht. Wer so eine schöne Stimme hat und diese dazu so gekonnt einzusetzen weiß, kann es sich erlauben. Bei uns kommt der Song auf den 8. Rang.

7. Tori Amos – What Child, Nowell

Auch Tori Amos kommt im Winter in weihnachtliche Stimmung, wie sie auf ihrem Album "Midwinter Graces" von 2009 eindrucksvoll unter Beweis stellt. Das ist übrigens insgesamt empfehlenswert, wir haben uns für den Opener entschieden – unsere Nummer 7.

6. Sia – Everyday Is Christmas

Bei Sia ist direkt jeden Tag Weihnachten. Klingt erstmal bisschen anstrengend, aber wenn dabei so ein schöner Song dabei herauskommt – warum nicht. Die Sängerin verpasst damit nur knapp unsere Top 5 und schafft es auf 6.

5. Luther Vandross – Every Year, Every Christmas

Altmeister Luther Vandross ist eigentlich eher fürs Schlafzimmer zuständig. Dass er auch Weihnachten (und damit eher Wohn- bzw. Esszimmer) kann, beweist er mit "Every Year, Every Christmas". Dafür holt er sich bei uns einen souveränen 5. Rang.

4. Ariane Grande – Snow In California

Ariane Grande möchte auch gerne in Weihnachtsstimmung, nur der Schnee fehlt. Das ist in ihrer Heimat Kalifornien allerdings auch eher selten. Aber wünschen darf sie sich das natürlich trotzdem – wann, wenn nicht an Weihnachten?

3. Run DMC - Christmas in Hollis

Auch die legendäre Rap-Crew Run DMC feiert Weihnachten – und zwar in ihrem Bezirk Queens (New York). In der Hollis Avenue geht es etwas rauer zu als in den meisten deutschen Wohnzimmern – allein durch die Originalität reicht das locker für Platz 3.

2. Mariah Carey – All I Want For Christmas Is You

Die Wahl zwischen Platz 1 und 2 fiel uns schwer. Schließlich gibt es zwei absolute, alles überstrahlende Klassiker. Einer davon ist von Mariah Carey und hört auf den Namen "All I Want For Christmas Is You" – wenn das ernst gemeint ist, ist die Sängerin jedenfalls leicht zu beschenken.

1. Wham! – Last Christmas

Ihr habt doch nicht gedacht, dass ihr an "Last Christmas" in unserer Top 10 vorbeikommt? Der Song ist omnipräsent – und das völlig zu Recht. Abgenudelt? Ausgelutscht? Ja, kann sein. Aber trotzdem der beste weihnachtliche Popsong aller Zeiten.