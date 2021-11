Gewagte Inszenierung: Friedrich Schillers "Jungfrau von Orleans" in der Bamberger Stephanskirche

Auswahl der Musik war große Herausforderung

Die Auswahl der passenden Musik war für die Kantorin und Kirchenmusikdirektorin Ingrid Kasper eine große Herausforderung. Während das Theaterensemble in den Proben die Rollen entwickeln konnte, musste die Musik zu diesem Zeitpunkt bereits stehen. "Ich habe mir Puzzleteile überlegt", erklärt sie. "also aus Frankreich Musik aus der Zeit der Jeanne D’Arc ausgegraben, Musik, die auf den Feldern gesungen wurde, da gibt es so Ochsengespannsgesänge, die einfließen, dann habe ich mich mit Krönungsmusiken beschäftigt, die Französische Ouvertüre ist dabei, und dann bin ich damit in die Proben gegangen und habe versucht, welches Puzzleteil passt jetzt wo? Manche Stücke habe ich dann geteilt, damit alles passt."

Die 108 Sängerinnen und Sänger ihres Chores – alles Laien – waren mit Eifer dabei. Pro Aufführung kamen aber immer nur jeweils 20 zum Einsatz, so dass Ingrid Kasper 108 Terminkalender koordinieren musste, damit auch alle auftreten konnten.

"Ein großes Geschenk, hier spielen zu dürfen"

Das Stück von Friedrich Schiller neu in einer Kirche zu inszenieren, bedeutete für die ganze Truppe eine große Herausforderung an Kraft und Energie. "Man muss diesen riesigen Raum ständig mitdenken", sagt Regisseurin Nina Lorenz. "Man hat ja auch von drei Seiten das Publikum, das sind riesige Dimensionen, die man vielleicht in einem Opernhaus hat, aber auf kleineren Bühnen nicht." Trotzdem hat die Aufgabe großen Spaß gemacht, vor allem auch den Schauspielern. Zufrieden blickt sie auf die vergangenen Wochen zurück: "Es war ein großes Geschenk, hier spielen zu dürfen", betont sie.

Ob es eine Wiederaufführung geben wird, ist noch nicht abzusehen. Wünschen würden es alle, auch Stephan Bach, der Gründer des Theaters im Gärtnerviertel, der hier gleich drei Rollen verkörpert: Johannas Vater, einen königlichen Offizier und den intriganten Herzog von Burgund. "Wir haben lange daran gearbeitet, spezielle Charakteristika der einzelnen Personen hervorzuheben: Haltungen, Sprechweisen, natürlich auch vom Kostüm her, so dass dem Zuschauer doch klar wird, wer da wer ist." Von den drei Figuren spielt er den intriganten Herzog am liebsten: "Er kommt ein bisschen negativ weg, aber er ist sehr gewitzt, er ist ein Überlebenskünstler und er hat einen gewissen Charme."

Den Spielort Kirche hat er als Herausforderung erlebt:

"Der Raum selber ist ja schon ein Darsteller. Er ist kein gewöhnlicher Raum. Eine Kirche nimmt einen immer in ganz besonderer Weise mit, allein schon die akustischen Gegebenheiten, die man erst ergründen muss."

Trotzdem würde er eine mögliche Wiederaufführung statt im Theater lieber wieder in der Kirche spielen: "Weil dieses Stück in der Form wie wir es gemacht haben und wie es rundum konzipiert wurde, gehört hier rein."

Am deutlichsten wird das in der Schlussszene. Johannas letztes verzweifeltes Wort ist: "Jesus!" In diesem Augenblick erlischt das Licht in der Kirche. Es ist stockdunkel. Alle schweigen, auch das verblüffte Publikum, bis nach einer Weile dann donnernder Applaus einsetzt und das Licht alle erlöst.