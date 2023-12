Im Rahmen der partnerschaftlichen Beziehungen des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Bayreuth mit der anglikanischen Diözese Chichester war der "Chichester Cathedral Choir" zu Gast im Kirchenkreis, um an verschiedenen Orten Kostproben ihres Könnens zu geben. .

An jenem Nachmittag stand die Begegnung des renommierten Chores der Kathedrale in Chichester mit seinen insgesamt 14 Jungen und Mädchen im Alter von neun bis dreizehn Jahren mit dem Bayreuther Kinder- und Spatzenchor des Hochschule für evangelische Kirchenmusik im Mittelpunkt.

Grenzen durch Musik überwinden

Beide Chöre präsentierten nicht nur Werke aus ihren aktuellen Repertoires, sondern ließen die Besucher anhand von zweisprachig geführten Interviews auch teilhaben an der jeweiligen Chorarbeit und dem völlig unterschiedlichen musikalischen Alltag der Kinder und Jugendlichen.

Der Kinder- und Spatzenchor unter der Leitung von Magdalena Simon ist schon seit vielen Jahren aus dem musikalischen Lebens Bayreuths nicht mehr wegzudenken. Er ist an die Hochschule für evangelische Kirchenmusik angegliedert und dient unter anderem der Ausbildung der Studierenden für Kirchenmusik und Musikpädagogik. Derzeit singen beinahe 50 Kinder in verschiedenen Gruppen, dem Spatzenchor, dem Kinderchor und dem Jugendchor "Young Voices. Neben Auftritten bei Veranstaltungen, Gottesdiensten und Konzerten stehen immer wieder Musicals und moderne Singspiele auf dem Programm, auf die sich die Kinder immer am meisten freuen.

Langjährige Tradition im Internat der Chichester Kathedrale

Auch der "Chichester Cathedral Choir" unter der Leitung von Charles Harrison ist in Bayreuth kein Unbekannter mehr, denn seine Konzertreise führte den Chor nun schon zum zweiten Mal in die Wagnerstadt. Die derzeit 14 Jungen und Mädchen des inzwischen fast 900 Jahre alten Chores leben im Internat der Chichester Kathedrale und besuchen die dortige Chorschule.

Schulinternate wie dieses haben in Großbritannien eine lange Tradition und die Schülerinnen und Schüler genießen eine exzellente Ausbildung, die Tradition mit modernen Unterrichtsmethoden verbindet. Zweimal am Tag an insgesamt 18 Stunden in der Woche proben die Choristen für Gottesdienste und die täglichen Evensongs, die sie musikalisch ausgestalten und bereichern. "Es ist einfach schön, zusammen zu lernen und zu singen und zu versuchen, etwas besonders gut zu machen", sagt ein Junge, der im Chor auch gerne mal ein Solo singt. Ein anderer junger Chorsänger kann dem nur zustimmen: "Mir gefällt es, in einem Team zu arbeiten und zu versuchen, die Stücke besonders gut zu singen." Aber besonders freuen sich die Kinder auf das jährliche Weihnachtskonzert im Kerzenschein mit rund 10.000 Besuchern und natürlich auf ihre Konzertreisen nach Europa – so wie eben auch in 2023.

Partnerschaft geht bis zu Dietrich Bonhoeffer zurück

Zustande kam der Besuch des "Chichester Cathedral Choir", der an jenem Tag auch beim Internationalen Gottesdienst in Bayreuth mitwirkte, auf Einladung von Regionalbischöfin Dorothea Greiner, denn der Kirchenkreis Bayreuth pflegt schon seit langer Zeit eine intensive partnerschaftliche Beziehung zur anglikanischen Diözese Chichester. Die Geschichte dieser Partnerschaft geht bis auf die NS-Zeit zurück und ist in der Freundschaft von Bischof Bell, dem damaligen Bischof von Chichester, und Dietrich Bonhoeffer begründet. Rückgrat der partnerschaftlichen

Verbundenheit bildet dabei die sogenannte "Coburgkonferenz": Seit 1984 kommen alle zwei Jahre Delegationen der Kirchenleitungen des Kirchenkreises Bayreuth, der Diözese Chichester, der römisch-katholischen Erzdiözese Bamberg sowie der Berlin-Brandenburgischen Kirche zusammen, um sich über relevante theologische Themen und die geistliche Gemeinschaft auszutauschen.

"Im Rahmen unserer Partnerschaft haben schon viele Bischöfe aus Chichester beim Internationalen Gottesdienst in Bayreuth gepredigt und im Mai nächsten Jahres werde ich gemeinsam mit vielen Dekaninnen und Dekanen aus dem Kirchenkreis Chichester besuchen und dort predigen", erzählt Greiner, die bereits im Jahr 2011 zur "Canon of Honour" in Chichester ernannt wurde.