"Let them!" – Lass sie!

... eine Freundin postet in sozialen Netzwerken ständig politische Meinungen, die dich provozieren? – Lass sie!

... dein Kollege redet ununterbrochen in Meetings – Lass ihn!

... deine Mutter häuft schon wieder drei Teelöffel Zucker in ihren morgendlichen Kaffe? – Lass sie!

... dein Bruder bestellt zum Familienessen den teuren Rotwein, obwohl du den günstigen besser gefunden hättest? – Lass ihn!

Zwei Worte, die zugleich Theorie und Methode sein sollen. Du kannst andere Menschen ohnehin nicht dazu bringen, zu tun, was du willst – also: Lass sie! Lass die anderen fühlen, denken, sagen oder tun, was sie eben fühlen, denken, sagen oder tun wollen. Es geht ums bewusste Loslassen von Kontrolle über das Verhalten anderer – Kontrolle, die man im Grunde nie besaß. Das Ziel: sich auf sich selbst zu konzentrieren, Energie dorthin lenken, wo man Einfluss hat.

Mehr braucht es im Grunde nicht, um Mel Robbins' neuestes psychologisches Konzept zu verstehen. Oder doch?

Zwei Worte als Selbsthilfe-Formel

Kaum eine Selbsthilfe-Formel hat in ihrer Schlichtheit eine derartige Resonanz ausgelöst. Zwei Worte als Patentlösung für die Zumutungen menschlichen Zusammenlebens: der Partner, der nach jedem Training wieder seine Trinkflasche sucht, die Kollegin, die im Meeting meinen Vorschlag ignoriert, die Schwiegermutter mit ihren Erziehungstipps. "Let them" – und schon soll der Seelenfrieden einkehren.

Die US-amerikanische Motivationsrednerin wurde 2011 mit ihrem TEDx-Talk "How to Stop Screwing Yourself Over" bekannt, später folgte ihr Bestseller "Die 5-Sekunden-Regel" (2017). Im Jahr 2024 legte sie nach: "The Let Them Theory" wurde in den USA zu einem der am schnellsten verkauften Sachbücher und avancierte seit Mai 2025 auch in Deutschland zum Bestseller. Ein Jahr zuvor hatte Robbins auf Instagram ein Reel veröffentlicht, in dem sie ihren Millionen Followern die Entdeckung ihrer Theorie präsentierte:

"Holy crap… I absolutely LOVE this!"

Loslassen als Trend: Was die Let-Them-Theorie über unsere Zeit verrät

Warum resoniert diese Botschaft so stark? Lässt sich die Komplexität menschlicher Beziehungen wirklich in einem Imperativ auflösen? Vielleicht, weil sie an eine schlichte Wahrheit rührt: Menschen sind autonom. Sie denken, handeln, entscheiden selbst – ob uns das passt oder nicht.

Die Theorie wirkt pragmatisch, nicht theoretisch. Ein Mantra, das sich auf fast jede Alltagssituation übertragen lässt. Und das trifft einen Nerv unserer Gegenwart: In einer global vernetzten Welt prasseln unaufhörlich Nachrichten, Krisen, Schicksale und Ereignisse auf uns ein – Dinge, die wir nicht beeinflussen können, die uns aber emotional beschäftigen. Kontrolle wird zur Überlebensstrategie in einer Welt der Überforderung.

Besonders in der Self-Help- und Lifestyle-Szene der USA stößt die Theorie auf Begeisterung. Oprah Winfrey, US-amerikanische Talkshow-Ikone und bekannt durch The Oprah Winfrey Show, ist eine von vielen Fans. Mehrfach lud sie Mel Robbins in verschiedene Formate ein, unter anderem in The Oprah Podcast.

So funktioniert Mel Robbins' Methode

Die "Let-them"-Theorie verspricht Erleichterung. Statt sich stundenlang über die Kollegin zu ärgern, richte ich den Fokus darauf, was ich selbst beeinflussen kann. Anstatt dass ich mich über meine Schwiegermutter aufrege, konzentriere ich mich auf das, was ich kontrollieren kann: meine Reaktion. Ein freundliches "Danke, ich mache es so und melde mich, wenn ich Hilfe brauche" – fertig.

Das erinnert an die stoische Philosophie: Gelassenheit als Glücksformel. Sie entsteht durch Besonnenheit im Umgang mit schwierigen Situationen – und durch das Eingeständnis, dass vieles außerhalb unserer Kontrolle liegt. Das Credo lautet: Damit wir können, was wir wollen, müssen wir wollen, was wir können. Eine Art zwecks-ökonomische Glücksvorstellung.

Übertragen auf Robbins' Theorie heißt das: Fokus auf das, was ich kontrollieren kann ("Let me") und Loslassen dessen, was ich nicht kontrollieren kann ("Let them"), um Seelenfrieden zu erreichen.

Loslassen oder Gleichgültigkeit? Die Grenzen von Let Them

Natürlich heißt "Let them" nicht: Wegsehen, wenn Gewalt geschieht, oder alles achselzuckend hinnehmen. Robbins betont in ihrem Podcast selbst, dass die Theorie keine Einladung zur Gleichgültigkeit sei. Doch viel weiter geht die Kritik selten.

Kein Wunder. Ihre Theorie ist eingängig, aber harmlos. Sie eckt nicht an, weil sie letztlich das ausspricht, was viele ohnehin denken. Robbins bringt alte Weisheiten auf den Punkt – mehr nicht. Sie selbst räumt ein, dass ihre Methode auf Stoa und Buddhismus basiert, auf dem Prinzip der "radikalen Akzeptanz".

Let Them: Alte Weisheit, neues Etikett – und ein Plagiatsverdacht

Doch die Sache hat einen Haken: Mehrere Quellen vermuten, dass Robbins’ "Let-them"-Idee nicht neu ist. Schon 2019 veröffentlichte die Schriftstellerin und Künstlerin Cassie Phillips ein Gedicht namens Let Them, das viral ging und ähnliche Gedanken transportierte – Akzeptanz, Loslassen, Selbstfürsorge. Robbins weist die Vorwürfe zurück, ihre Theorie basiere ausschließlich auf eigenen Erfahrungen und alten Lebensweisheiten.

Mag sein, dass sie das Gedicht nicht kannte. Trotzdem formulierte Cassie Phillips denselben Gedanken wenige Jahre vor ihr. Und wer ein Bestseller-Buch schreibt, recherchiert üblicherweise vorher auch in diese Richtung. Robbins hat die "Let-them"-Theorie demnach nicht erfunden – sie hat sie vermarktet

Mel Robbins als Marke: Marketing hinter dem "Let-Them"-Erfolg

Vielleicht erklärt sich der Erfolg weniger aus der Tiefe der Theorie als aus der Strahlkraft ihrer Schöpferin. Robbins ist eine Marke – eine Frau, die einfache Wahrheiten mit charismatischer Energie verkauft. Und vielleicht entspricht das genau dem Zeitgeist: gut gebrandete Yogi-Tee-Bücher mit einfachen Lebensweisheiten, universell anwendbar – und beruhigend simpel in einer komplexen Welt.